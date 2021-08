Erfolgreicher Abschluss des Abiturs 2021 am MGTT

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Zur großen Freude von Schülerinnen und Schülern, Lehrerinnen und Lehrern sowie Eltern und der Schulleitung konnte der Abi-Ball des Montfort-Gymnasiums 2021 nach erfolgreichem Abschluss aller Prüfungen im GZH in Friedrichshafen vor wunderschöner Kulisse direkt am See stattfinden. Festlich gekleidet, geimpft, getestet und in bester Stimmung versammelten sich die Gäste zum Sektempfang. Durch das Programm führten charmant und mit Witz die Abiturientinnen Nina Siemens und Mira Zielbauer, unterstützt von der Abi-Band, für die Lea Suntheim und Nina Hager sangen, Maximilian Johler in die Tasten griff und Max Appenmaier am Schlagzeug begleitete.

Auf ein kurzweiliges Quiz Schülerinnen und Schüler gegen Lehrerinnen und Lehrer, das zu beeindruckenden Gesangseinlagen der Teilnehmerinnen und Teilnehmer führte, spannende Experimente des Chemie-Leistungskurses und eine moderne Faust-Verfilmung des Deutschleistungskurses folgte eine eindrucksvolle Rede des Abiturienten Tim Gottemeier. Die Rede des Schulleiters Thomas Straub eröffnete die feierliche Zeugnisübergabe an 115 Abiturientinnen und Abiturienten, die mit einem herausragenden Gesamtschnitt von 1,98 allen pandemischen Herausforderungen zum Trotz sehr erfolgreich waren und von denen sieben die Note 1,0 erreichten: Jakob Bichelmeier, Michel Schmitt, Cäcilia Baur, Juliana Treyer, Jonas Schmid, Paula Gut und Lena Bolk.

Im Anschluss daran konnte der Schulleiter Thomas Straub einige Preise an die besten Schülerinnen und Schüler des jeweiligen Faches verleihen. Auch für besonderes soziales Engagement am MGTT durch die Mitarbeit in verschiedenen schulischen Gremien konnten drei Schülerinnen und ein Schüler geehrt werden: Sofie Bonfert, Kalle Holland, Luca Mohr und Kilian Schoser.

Der Abend zeigte ein harmonisches Bild einer Stufe, die ihre Schulzeit nicht nur mit großem Erfolg, sondern auch getragen von Teamgeist, Dankbarkeit und Sinn für Gemeinschaft abschloss.