Erfolgreiche Premiere für E-Juniorinnen

Völliges Neuland haben die E-Junioren und Juniorinnen des TSV Tettnang bei einem Sie- und Er-Fußballturnier in Baindt betreten. Für die E-Juniorinnen war es überhaupt der erste Auftritt in einem Wettbewerb. Das von Judith Musch und Sara König gecoachte und neuformierte Team trainierte bisher nur und wagte nun den Sprung aufs Parkett. Verstärkt wurde das Team noch durch zwei Mädchen vom SV Kehlen.

Der Modus besagte, dass die Mädchen im Spiel vorlegen und die Jungs mit dem Ergebnis der Mädchen weiterspielen. Letztlich zählt dann das gemeinschaftlich errungene Resultat für beide Teams. Die Mädchen machte ihre Sache gut und schickten die Jungs bis auf ein Spiel immer mit einer knappen Führung ins Geschehen. Die Junioren wollte sich nichts nachsagen lassen und bauten die Führung in allen Spielen weiter aus. Schon früh war klar, dass nur der TSB Ravensburg und der TSV Tettnang für den Turniersieg in Frage kamen – das direkte Duell entschied über die Plätze eins und zwei.

Gegen starke TSB-Mädchen lag Tettnang schnell 2:0 zurück, versuchte aber alles, um noch das Anschlusstor zu erzielen – was leider nicht gelang. So mussten die Jungs versuchen, das 2:0 aufzuholen. Gegen spielerisch starke TSB-Jungs kassierte man aber gleich einen weiteren Treffer, und das mit Spannung erwartete Spiel schien früh zugunsten des Gegners entschieden. Angefeuert von den Juniorinnen gaben die Jungs nicht auf und verkürzten auf 3:1. Dies schien eine Initialzündung zu sein. Angriff um Angriff rollte aufs Tor der Ravensburger. Tettnang kam auf 3:2 heran und erzielte sogar noch den vielumjubelten Ausgleich zum 3:3 – der Endstand nach einem offenen Schlagabtausch. Dies brachte dem TSV Tettnang den Turniersieg beim Sie- und Er-Turnier in Baindt.