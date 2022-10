Erfolge und Unfälle – die Speedway-Saison von Marius Hillebrand

Als Speedway-Fahrer ist es normal, für verschiedene Vereine in einer Saison zu fahren. So auch der 22-jährige Marius Hillebrand, der seit sechs Jahren im Speedway unterwegs ist. Mit dem MC Nordstern Stralsund wurde er im August deutscher Mannschaftsmeister und belegte bei den deutschen Einzelmeisterschaften den sechsten Rang. Das war aber noch nicht sein ganzes Programm für diese Saison. Zudem war er beim schwedischen Club Vargana Speedway im Einsatz und brachte es mit diesem Team in der Zweiten Liga in Schweden auf den zweiten Platz.

Auf der ovalen Rennstrecke gibt es keine Bremse

Außerdem gelang dem Shootingstar aus Neukirch der Sprung in die höchste Liga Polens: der Ekstraliga. Sie gilt als die stärkste Liga der Welt. Sein Ziel war es, in der U24-Ekstraliga starten zu können. „Dazu braucht man einen Ekstraligavertrag, den ich in dieser Saison mit Motor Lublin hatte“, sagt der gebürtige Tettnanger. Über den siebten Rang ist er zufrieden. „Generell haben mir die Verpflichtungen bei der Ekstraliga U24 und bei den Schweden von Vargana Speedway am besten gefallen, weil wir jede Woche ein Rennen gefahren sind und der Zusammenhalt im Team gut war.“

Aber es lief nicht immer alles glatt in dieser Saison. Die Verletzungsgefahr ist hoch, denn mentale und körperliche Fitness sind elementar für diesen Sport. Auf einer ovalen Strecke geht es ohne Bremse und mit nur einem Gang mit bis zu 130 Stundenkilometern auf die Kurven zu. Einzige Bremse ist das Querstellen des Motorrads, das sogenannte Powersliding – mit einem Stahlschuh am linken Bein zur Balance. Gleich bei seinem ersten U24-Rennen im April sind alle vier Motorräder auf der Bahn aneinandergekommen. „Ich hatte mir zwar nichts gebrochen, aber ich musste das Rennen vorzeitig abbrechen, weil ich nicht mehr fit im Kopf war“, erinnert sich Hillebrand, der mit Schürfwunden und einer Gehirnerschütterung davonkam.

Gefeiert wurde während der Saison nicht. Auch nicht der Meisterschaftstitel auf der heimischen Bahn des MC Nordstern Stralsund: „Der schwere Unfall von Kai Huckenbeck hatte den Sieg überschattet. Wir haben danach zusammengepackt und sind zum nächsten Termin weitergefahren.“ Der 29-jährige Kai Huckenbeck vom MSC Brokstedt und Sandro Wassermann, Fahrer bei den Black Forrest Eagles Berghaupten, crashten auf der Bahn. Huckenbeck kam mit einer Becken- und Speichenfraktur ins Krankenhaus und Wassermann brach sich das Schlüsselbein.

Auch logistisch ist die Saison eine Herausforderung

Hillebrand hatte Glück in diesem Jahr. Er ist fast ohne Verletzungen durch die Saison gekommen. Momentan plant er zu Hause in Neukirch die Verpflichtungen für das nächste Jahr. „Wichtig ist mir, dass die Logistik der Reisen von Rennen zu Rennen gut organisiert ist,“ erklärt er. Anfragen von Vereinen hat er ausreichend. Schon mehrere Angebote aus England, Frankreich, Schweden und der deutschen Liga sind ins Haus geflattert. Eine Saison in verschiedenen Vereinen bedeutet auch, viel auf Reisen zu sein. Insgesamt war er dieses Jahr 60 000 Kilometer auf Reisen und ging von März bis September 47-mal quer durch Europa an den Start. Dazu braucht es natürlich ein Team und Sponsoren. Vor allem die Logistik ist eine Herausforderung, denn zu jedem Rennen sind zwei Motorräder im Gepäck, die Pflicht sind. Dafür hatte er für die Auslandsrennen einen Mechaniker angestellt und in Deutschland unterstützte ihn Vater Andreas Hillebrand.

Welche Vereine es in der kommenden Saison werden, ist noch unklar. Aber eines steht nach diesem Jahr für Hillebrand fest: „In der Ekstraliga will ich nicht mehr starten, weil für mich die Einsätze zu wenig sind und bei der Ekstraliga U24 darf ich nicht mehr dabei sein. Deshalb fahre ich lieber ein oder zwei Ligen darunter, um möglichst viele Einsätze zu bekommen.“ Aber diese müssen gut überlegt sein. Denn: „2023 sollte ruhiger sein als dieses Jahr“, lautet sein Wunsch. Ein Abschlussrennen für dieses Jahr folgt noch am kommenden Samstag bei Flutlicht: das traditionelle Speedway Racing im österreichischen St. Johann.