Entspannte Stimmung macht sich beim Weihnachtsmarkt in Tettnang breit

Sichtbar wohl haben sich Besucher und Händler beim zweiten Wochenende auf dem Weihnachtsmarkt am Neuen Schloss in Tettnang gefühlt. Auch die recht frischen Temperaturen sorgten für Weihnachtsmarkt-Feeling und machten Lust auf Kinderpunsch und Stockbrot bei Tettnangs Feuerwehr im Schlosspark.

Dort gab es eine gemütliche Sitzgelegenheit an der wärmenden Feuerstelle. Niklas Merath, Betreuer der Jugendfeuerwehr, und seine Kollegen zeigten sich ausgesprochen zufrieden mit dem bisherigen Verlauf des Markts.

Café Bar City zeigt mit drei Ständen Flagge

Positiv äußerte sich auch Silvio Klinger von der Café Bar City, der mit drei Ständen vertreten war. Am Glühweinstand sei natürlich vor allem abends viel los. Besonders gemütlich: Seine geräumige Hütte am Rand des Schlossparks. Der Aufwand des Aufbaus habe sich gelohnt, freute sich Klinger. Vor allem die Original Thüringer Rostbratwürste seien ein Erfolg gewesen.

Am ersten Wochenende waren sie im Nu ausverkauft. Doch ließ sich reichlich Nachschub organisieren. Die Hütte sei ein Sammelpunkt, erklärte Silvio Klinger. Alle anderen schließen um 21 Uhr, hier sei bis 22 Uhr geöffnet. Da komme mancher noch vor dem Nachhause-Weg gern auf einen Absacker vorbei.

Hochwertiges gibt es am Stand bei Ehepaar Wiggenhauser aus Krumbach. Die Dame hat einen „Kältekauf“ gemacht – eine Mütze. (Foto: anrö)

„Flügelschlag-Gin“ gab es im Ehrenhof am Stand von Julia und Martin Schlenker aus Ravensburg zu kosten. „Flügelschlag-Gin aus Apfelsaft, Gin und Ingwer ist eine Eigenmarke, wir stellen ihn selbst her“, erklärte das Ehepaar. Auf den Flaschen ist ein Wiedehopf als „Vogel des Jahres 2022“ abgebildet. „Mit dem Verkauf des Gins unterstützen wir die Arbeit des Nabu, erklärten die Beiden. Deshalb findet man jedes Jahr das aktuelle Motiv des „Vogel des Jahres“ auf den Flaschen. Dieses Jahr wurde vom Nabu der vom Aussterben bedrohte Wiedehopf ausgewählt.“

„Ich backe und schlafe am Stand“

Da beide die Gin-Herstellung als Hobby betreiben und nur am Wochenende Zeit haben, sei der hiesige Weihnachtsmarkt ideal. „Wir kommen sehr gerne nach Tettnang, weil das Schloss eine wunderschöne Kulisse bietet.“

Auch die Tettnangerin Ingeborg Wachter, die eine beachtliche Auswahl an selbstgebackenen Plätzchen anbietet, ist nach der Corona-Pause wieder dabei. Auf die Frage, wann sie anfange zu backen, scherzte sie „ich backe und schlafe am Stand“.

Kommen gerne zum Weihnachtsmarkt nach Tettnang: Julia, Steffi und Raphael aus Friedrichshafen sowie Katharina und Christian mit den Kindern Paulina, Luisa und Moritz aus Eriskirch (Foto: anrö)

Brigitte Zippel aus Lindau bot Kunstwerke aus Schwemmholz an, die ihr Vater herstellt. Sie fand, dass es besser laufen könnte. Außerdem wären ihr am Sonntag Öffnungszeiten von 11 bis 19 Uhr lieber. Bis 21 Uhr findet sie zu lange, da dann nicht mehr viel los sei und man ja auch abräumen müsse.

Ein Wort zu den Standgebühren

Kurz vor Beginn des Unterhaltungsprogramms im Schlossinnenhof gab es dichtes Gedränge auf und vor der Bühne. Elke Sorg, die auch Leiterin des Frauenchors „Allegro“ ist, versetzte mit dem Chor und dem Mundharmonika-Orchester der Schillerschule alle in Weihnachtsstimmung. Die klaren Kinderstimmen der Grundschüler sangen bekannte Weihnachtslieder, die mit einem Riesenapplaus quittiert wurden. Auch der anschließende Auftritt vom „Frauenchor Allegro“ sorgte für Begeisterung.

Die Standbesitzer im Schlossinnenhof fühlten sich besonders wohl, da durch das Unterhaltungsprogramm zusätzlich viele Besucher angezogen wurden und auch sie selbst in den Kunstgenuss kamen. So auch Ilona Wiggenhauser und ihr Mann, die aus Krumbach kommen und selbst angefertigte, hochwertige Mützen, Stirnbänder, Geldbeutel und vieles mehr anbieten. In dieser schönen Lage seien auch die Standgebühren entsprechend hoch, erklärten sie.

Deshalb kämen sie auch nur an einem Wochenende. Das Ehepaar ist nebenberuflich 51 Tage auf Märkten unterwegs. Das sei anstrengend, aber auch sehr schön, weil man viele nette Leute kennen lerne. Die Corona-Zeit sei furchtbar gewesen, erinnerten sie sich.

Aufbruchstimmung nach Coronapause

Wohl fühlte sich im Schlossinnenhof auch Aldo Colatruglio, der Glühwein anbot. Er sei enttäuscht, dass er keinen Kaffee und Kuchen mehr anbieten durfte, wie vor Corona. Gerade die Besucher, die nachmittags kämen, würden das vermissen.

Auffallend war die fröhliche und entspannte Stimmung der Gäste. Alle zeigten sich froh, dass es nach den zwei Jahren Coronapause endlich wieder einen Weihnachtsmarkt am Schloss geben durfte. Auch das Angebot an Kulinarischem, Künstlerischem und Unterhaltsamem kam bei allen Altersgruppen bestens an. So auch zwei befreundete Familien aus Eriskirch und Friedrichshafen, die den Weihnachtsmarkt wegen des Schlosses und der außergewöhnlichen Atmosphäre „einfach besonders schön finden“.