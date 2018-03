Entscheidung: Hier sollen Flüchtlinge einziehen

So voll wie am frühen Mittwochabend ist der Sitzungssaal im Rathaus samt Gang davor sonst höchstens in der Fasnet. Ein lustiges Thema war es diesmal allerdings ganz und gar nicht, das rund 80 Bürger die Gemeinderatssitzung verfolgen ließ. Die Entscheidung über die ersten beiden Standorte für Flüchtlingsunterkünfte stand an – und fiel bei einer Gegenstimme so wie es der nichtöffentlich beschlossenen Prioritätenliste entsprach: Bis zu 35 Asylbewerber sollen in einem Gebäude an der Seldner-Halle unterkommen, bis zu 60 in zwei Häusern auf einem Grundstück an der Langenargener Straße neben der Sportarena. Ein weiteres Grundstück in der Tobelstraße wird dessen privater Eigentümer dem Landratsamt zur Verfügung stellen, wobei hierzu kein Ratsbeschluss erforderlich war.

In den vergangenen Tagen war vor allem in Kau und in der Tobelstraße emotional und kontrovers diskutiert worden. In der Sitzung kam das lediglich in der großen Zuhörerzahl zum Ausdruck. Zwischenrufe blieben aus. Nichtmal Gegrummel gab’s. Eine echte Diskussion um die Standorte gab’s im Gremium nicht mehr, das Abwägen von Für und Wider hat vor Wochen unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattgefunden. Stattdessen waren Bürgermeister Bruno Walter und die Stadträte bemüht, Emotionen außen vor zu lassen und Verständnis für Bedenken zu äußern. Letztlich machten aber auch alle klar, was Walter so formulierte: „Wir stehen mit dem Rücken zur Wand.“

Info-Veranstaltung vor der Sommerpause

Wie groß der Druck auf Tettnang mittlerweile ist, verdeutlichte der Bürgermeister zum einen mit Zahlen: 100 bis 120 Asylbewerber kämen aktuell pro Monat neu im Bodenseekreis an, die Tendenz gehe aber bereits in Richtung 150. Zum anderen machte Walter deutlich: „Tettnang ist die einzige größere Kommune im Bodenseekreis, die noch kein Grundstück zur Verfügung gestellt hat.“ Dass die Bürger zu den Standorten viele Fragen hätten, sei verständlich. Sie zu beantworten versprach er für eine Informationsveranstaltung, die vor der Sommerpause stattfinden soll. Bis dahin wird dann auch ein vierter Standort bekannt gegeben, für den die baurechtliche Prüfung derzeit noch läuft. Für alle vier Vorhaben werde es dann ein ganz normales baurechtliches Genehmigungsverfahren geben, bei dem auch die Anwohner angehört werden.

Auch die Sprecher aller Ratsfraktionen betonten anschließend, dass sie Bedenken der Bürger verstehen könnten. Genauso gaben aber auch alle zu verstehen, dass es höchste Zeit wird, die Mammutaufgabe anzugehen – und dass es nicht bei vier Standorten bleiben wird. CDU-Sprecher Manfred Ehrle plädierte dafür, zunächst möglichst sozialverträgliche Unterkünfte mit maximal 40 Plätzen zuzulassen. Den Antrag dazu lehnte das Gremium mit einem Patt von elf zu elf Stimmen allerdings ab. Alle Fraktionen zeigten zwar Verständnis, sahen aber aufgrund der immensen Flüchtlingswelle keine andere Möglichkeit, als dort, wo es möglich ist, auch mehr Plätze zuzulassen. Der zweite CDU-Antrag, die Ortschaftsräte von Tannau und Langnau zu beauftragen, Vorschläge für Standorte in ihren Ortschaften zu machen, ging ohne Gegenstimme durch.

Vor dem Hintergrund der in den vergangenen Tagen laut gewordenen Kritik räumte Hansjörg Bär von den Freien Wählern ein, dass bei der Entscheidungsfindung zu den Standorten „nicht alles optimal gelaufen“ sei. Bär erinnerte aber auch daran, dass es Menschen in Not seien, die nach Tettnang kämen, und dass man nicht vergessen sollte, dass es auch in Deutschland Zeiten gegeben habe, in denen Menschen fliehen mussten, die dann andernorts Hilfe fanden. „Es ist unsere Pflicht als Menschen, Menschen in Not zu helfen“, so Bär.

Ähnlich äußerte sich Hans Schöpf von den Grünen, der darüber hinaus darauf hinwies, dass es auch um Solidarität gegenüber anderen Kommunen gehe, die bereits viele Flüchtlinge aufgenommen haben. Um Ängste zu relativieren, verwies er zudem darauf, dass die Bedingungen für die Integration heute besser seien als vor 20 Jahren – dank Betreuung durch Sozialarbeiter, dank der Möglichkeit für die Asylbewerber, deutlich früher arbeiten zu dürfen, und dank des Engagements der Ehrenamtlichen aus dem Asylnetzwerk Tettnang.

SPD-Rat Hermann König schließlich appellierte an die Bürger, die Flüchtlinge „mit offenen Herzen“ aufzunehmen.