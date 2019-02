Ensemble Passo Avanti ermöglicht Begegnungen mit Mozart

Das Ensemble Passo Avanti führt in eine neue Welt des Musikverstehens und hilft dem Hörer, klassische Musik einen Schritt weiter zu denken. Am Sonntag, 10. Februar, spielen die vier Musiker im Rahmen der Internationalen Schlosskonzerte ab 18 Uhr im Rittersaaal im Neuen Schloss Tettnang. Um 17.15 Uhr beginnt eine Konzerteinführung mit Gerd Kurat. Das Quartett übersetzt wohldurchdacht bekannte Werke in eine moderne Klangsprache und formt sie neu, ohne dabei ihren ursprünglichen Geist zu verfälschen, heißt es in einer Ankündigung. In diesem Programm bieten Mozarts vielseitige Kompositionen mit den vielfältigen musikalischen Einflüssen ihrer Zeit einen breiten Fundus für Variationen und Verwandlungen. Der Eintritt kostet im Vorverkauf 22 Euro, ermäßigt elf Euro und an der Abendkasse 24 Euro, beziehungsweise ermäßigt zwölf Euro. Karten gibt es bei Reservix oder im Tourist Info-Büro.