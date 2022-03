Engagierte 7a des Montfort-Gymnasiums versüßt Städtlesmarkt

Riesengroß war die Freude der Klasse 7a des Montfort-Gymnasiums über den Erfolg ihres Kuchenverkaufes. Ein großes Dankeschön an alle Bürgerinnen und Bürger, die am Samstag, 19. März, all den leckeren Kuchen und das Gebäck der Klasse 7a genossen sowie weitere Geldbeträge gespendet haben. Die Spendenaktion für die Kinder in der Ukraine brachte über 1200 Euro ein, die die Klasse nun einer Spendenaktion von Vaude für die Hilfsorganisation „Save the Children“ zukommen lassen wird. Der lokale Outdoor-Ausrüster wird den Betrag verdoppeln. Das Geld kommt Kindern in der Ukraine zugute. „Wir und unser Klassenlehrer Herr Stein, der uns tatkräftig bei dieser Aktion unterstützt hat, sind sehr stolz darauf, einen so hohen Betrag zusammenbekommen zu haben“, berichteten die Schülerinnen und Schüler. Foto: Kerstin Mommsen