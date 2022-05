Endlich wieder Fahrrad-Gebrauchtmarkt am Manzenberg

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Nach zwei Jahren Pause konnte am 7. Mai wieder der Fahrrad-Gebrauchtmarkt am Manzenberg in Tettnang durchgeführt werden. Die Veranstaltung ist eine Kooperation zwischen dem ADFC Bodenseekreis und dem Ortsverband Bündnis 90/Die Grünen und vermittelt seit 2003 im Frühjahr gebrauchte Räder von privaten Verkäufern an private Käufer.

Mit Unterstützung der zahlreichen Helfer wurden die angelieferten Räder auf Verkehrstauglichkeit geprüft und, falls gewünscht, deren Verkaufswert geschätzt. Insgesamt wurden 76 Räder verschiedener Kategorien angeboten, darunter Stadträder, Tourenräder, Rennräder, Mountainbikes, Pedelecs und Kinderräder. Die Preisspanne lag zwischen 50 und 1500 Euro.

Auch bei der Kaufberatung standen die sachkundigen Helfer zur Verfügung, für die notwendigen Probefahrten war auf dem Schulhof ein Parcours abgesperrt.

Bei der ebenfalls angebotenen Fahrrad-Codieraktion wurden 14 Fahrräder mit dem persönlichen Code des Besitzers graviert, was den Diebstahlschutz erheblich verbessert.

Die kulinarische Versorgung der Besucher und Helfer des Gebrauchtmarktes übernahmen in bewährter Weise die Schüler der Schulsozialarbeit mit frisch zubereiteten Waffeln, Kaffee und Erfrischungsgetränken.

Wer beim Gebrauchtmarkt in Tettnang sein Rad nicht verkaufen konnte oder auf der Suche nach einem Rad nicht fündig wurde, kann am 21. Mai in Friedrichshafen erneut sein Glück versuchen.

Informationen unter www.adfc-bw.de/bodenseekreis.