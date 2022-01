Emanuel Gaenslen stellt sich in der Pfingstweid vor

Einen Abstecher zur außerordentlichen Mitgliederversammlung der Diakonie Pfingstweid hat Emanuel Gaenslen Ende Januar gemacht. Er ist der Nachfolger des bisherigen kaufmännischen Vorstands Dirk Mußmann und startet im Februar. Er stellte sich dem Gremium vor. Ebenfalls neu mit an Bord sind die neuen Mitglieder Berthod Gehring (Tettnang) und Rolf Lutz (Friedrichshafen).

Emanuel Gaenslen war zuletzt Vorstand der Lebenshilfe München und zuvor fast 20 Jahre Leiter der Glückstädter Werk- und Wohnstätten in Schleswig-Holstein. Zu Beginn seiner beruflichen Karriere war der gelernte Textil- und Wirtschaftsingenieur zehn Jahre in der Bekleidungsindustrie tätig. Der 54 Jahre alte Metzinger hat sich bis ins Studium hinein im CVJM engagiert, war lange Jahre Mitglied im Glückstädter Kirchengemeinderat, spielt Posaune und bewegt sich gern in den Bergen.