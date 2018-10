Elke Fischer gewinnt ein „Erntedank-Kischtle“

Passend zur Jahreszeit hat von Donnerstag, 11. Oktober, bis Samstag, 13. Oktober, das Stadtmarketing Tettnang eine Erntedank-Aktion in der Stadt organisiert. Neben knackigen Herbstäpfeln von Probst Obst konnten Kunden in allen teilnehmenden Geschäften reichlich gefüllte „Erntedank-Kischtle“ gewinnen. Mit den regionalen Produkten war das „Kischtle“ in diesem Jahr ein ganz besonderes „Schmankerl“, berichtet das Stadtmarketing: Hopfentee vom Hopfengut No20, frisch gebackenes Urhopfendoldenbrot und Müsliriegel von der Bäckerei Bär, diverse Wurstspezialitäten von der Metzgerei Gössl und Metzgerei Forster, Tettnanger Käse von Bergpracht Milchwerk, Kronenpils von der Brauerei Gasthof Krone, Piccolo-Fläschchen im Tettnanger Design von Crescere – Kreativ für Wohn- und Gartenraum, leckere Schokolade von Chocova, einem Hopfenblüten-Duschbad von Bioladen Goldbrunnen und leckeren Äpfeln von Probst Obst aus Tettnang. Elke Fischer hat am Samstag, 13. Oktober, bei Engl Mode und Tracht in Bürgermoos ein „Erntedank-KIichtle“ gewonnen. Foto: Stadtmarketing