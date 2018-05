Elektronikmuseum will auf Maker Faire die Bastellust wecken

Unter anderem ein Licht-Theremin können Besucher am Wochenende bei der Maker Faire Bodensee in der Neuen Messe Friedrichshafen selbst herstellen. Am Samstag und Sonntag, 2. und 3. Juni, sind die Ehrenamtlichen auf der Messe, die parallel zur Ham Radio stattfindet, vertreten.

Beim Theremin handelt es sich um ein berührungsloses Musikinstrument, das normalerweile über die elektrische Kapazität des menschlichen Körpers gesteuert wird. Kinder und Jugendliche können am Stand des Elektronikmuseums selbst ein Instrument bauen, das auf Licht reagiert, da Photowiderstände verbaut werden.

Hämmern, Löten, Spielen

Das Ganze funktioniert so: Auf einer Holzplatte befestigen die Bastler ein Blatt mit der aufgedruckten Schaltungsskizze. Auf diese hämmern sie Reißnägel. Richard Kurz vom Elektronikmuseum: „Schon das macht gerade Kindern immer sehr viel Spaß.“ Danach geht es ans Löten, denn an den Reißzwecken müssen Silberdrähte, Widerstände, Transistoren, Lautsprecher und andere Bausteine befestigt werden. „Hier unterstützen wir natürlich“, sagt Kurz.

Am Ende entsteht so ein sehr robustes Werkstück, das mit einem 9-Volt-Block betrieben wird. Wer kein Theremin mag, für den stehen weitere Geräte wie ein Schubladenalarm zur Verfügung. Einige Exponate sind am Stand ebenfalls ausgestellt. Und wer mag, kann auch echte Videospiele aus den 1980-ern zu spielen.