Elektronikmuseum Tettnang: Dem „neuen Medium Radio“ lauschten 1923 nur 467 Hörer

„Achtung! Achtung! Hier Sendestelle Berlin - Vox-Haus - Welle 400. Wir bringen die kurze Mitteilung, dass die Berliner Sendestelle Vox-Haus mit dem Unterhaltungsrundfunk beginnt.“ Mit diesen dramatisch inszenierten Worten hat Karl Pusch, der Initiator und „Macher“ des Tettnanger Elektronikmuseums, seinen Vortrag zur Geschichte des Radios im Seniorenkreis der Martin-Luther-Gemeinde begonnen.

Mit diesen Worten begann die Geschichte des öffentlichen Rundfunks am 29. Oktober 1923 um acht Uhr in Deutschland mit der „Berliner Radio-Stunde“. Pusch berichtete, dass dieser Ansage ein, in einem kleinen Raum im Dachgeschoss des Vox-Hauses „live“ gespieltes „Radiokonzert“, von einer Stunde folgte. Der Radioempfang sei schon damals gebührenpflichtig gewesen, allerdings habe es an diesem denkwürdigen Tag noch keine zahlenden Rundfunkteilnehmer gegeben. Im Zuge der damaligen dramatischen Geldentwertung hätte ein Anschluss etwa 350 Milliarden Papiermark gekostet.

Nach einem zögerlichen Anfang habe sich dann aber das neue Medium, die „Modetorheit Radio“ wie es von Kritikern genannt wurde, sehr schnell zum Massenmedium entwickelt. Waren es Anfang Dezember 1923 nur 467 angemeldete Hörer, durfte man sich im April 1924 über 8600 Zuhörer freuen. Ende 1925 wurde, trotz des durch Rauschen, Pfeifen und Knatterns oft gestörten Empfangs, die Millionengrenze überschritten.

Überall in Deutschland wurden weitere Sendestationen gebaut. In der Absage nach Sendeschluss hieß es: „Wir wünschen Ihnen eine gute Nacht! Vergessen Sie bitte nicht, die Antenne zu erden!“. Diese Mitteilung wurde gemacht, da die Gefahr eines Blitzeinschlags der im Freien aufgespannten Drahtantennen bestand.

Pusch erinnerte daran, dass schon in der damaligen Zeit die technische Entwicklung mit rasanten Schritten voran ging. Er verglich es mit der Einführung und Weiterentwicklung des Handys und der Computer heute.

Nach einem Rückblick auf die Entwicklung des Funkverkehrs im 19. Jahrhundert, stellte der Referent Exponate aus dem Elektronikmuseum vor. Neben einem der ersten Rundfunkempfänger der Firma Telefunken, und einem von einem Bastler aus alten Teilen gebautem Gerät, waren es ein Volksempfänger, der in der Zeit des Nationalsozialismus zu Propagandazwecken in großen Mengen gebaut wurde, auch das Uhrenradio „Urion“, das nach dem zweiten Weltkrieg von der Firma FEA, Funk- und Elektro-Apparatebau, Weckerle & Nei in Kressbronn hergestellt wurde.

Beeindruckend waren die zeitgenössischen Tondokumente, die Karl Pusch, mit Hinweisen auf die Zeit und die Geschichte seit Einführung des Rundfunks, vorführte. Zu hören waren Stimmen von Albert Einstein, Willy Brandt und Gustav Heinemann. Auch die Auszüge der Rede von Admiral Dönitz, in der er 1945 den „Heldentod des Führers“ bekannt gab, faszinierte. Es wurde allen Zuhörern deutlich, welches Propagandainstrument der Rundfunk in der Zeit des Nationalsozialismus war.