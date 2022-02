Elefanten, Affen und der Tettnanger Weltladen?

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Kaffee, Bananen, Kakao und Reis schmecken gut und ermöglichen – fair gehandelt – den Produzenten bessere Arbeits- und Lebensbedingungen. Das ist bekannt. Weniger bekannt ist, dass fairer Handel auch zum weltweiten Artenschutz beiträgt. „Viele der fair gehandelten Lebensmittel im Weltladen Tettnang stammen aus kontrolliert ökologischem Anbau,“ so Eva Aicher, Vorstand im „Eine-Welt-Verein Tettnang“. „Der Verzicht auf giftige Pestizide und der Anbau in kleinbäuerlichen, umweltschonenden Systemen fördert die Artenvielfalt und schont obendrein das Klima“. Und höhere Einkommen der Produzenten reduzieren den Druck, Waldflächen für die Landwirtschaft roden zu müssen. Damit bleiben die Lebensräume von Affen, Elefanten oder Bienen unangetastet. „Nur unsere Mango-Äffchen im Laden überleben nicht lange,“ weiß mit einem Schmunzeln Eva Aicher. Sie weist zudem darauf hin, dass der „Eine-Welt-Verein“ über seine Bildungsreferentin für Schulen auch informative Einheiten anbietet, möglich sind Themen wie Schokolade, Kaffee oder Artenschutz. Einfach eine Anfrage senden an info@weltladen-tettnang.de