Einsatzfahrzeug für mobile Corona-Tests für den Bodenseekreis steht bereit

Schon vor den jüngsten Covid-19-Fällen im Landkreis in der letzten Woche ist im Landratsamt die Idee einer rollenden Teststation für einen mobilen Einsatz im Bodenseekreis entstanden. Nach einer Eilentscheidung des Landrats Lothar Wölfle konnte nun innerhalb weniger Tage ein gebrauchter Rettungswagen beschafft und entsprechend umgerüstet werden, wie die Behörde mitteilt. Landrat Lothar Wölfle, Erster Landesbeamter Christoph Keckeisen und der Leiter des Gesundheitsamtes, Bernhard Kiß, nahmen das Fahrzeug am Montag am Landratsamt entgegen.

Das Einsatzfahrzeug unterstützt ab sofort niedergelassene Ärzte bei der mobilen Testung asymptomatischer Kontaktpersonen bei Covid-19-Infektionen zum Beispiel im Zusammenhang mit Schulen, Kindertagesstätten und Gemeinschaftsunterkünften. So kann im Bedarfsfall eine größere Anzahl von Abstrichen direkt vor Ort vorgenommen werden.

Wichtig sei: Personen mit Corona-Symptomen sollten sich nach den Vorgaben der Kassenärztlichen Vereinigung unmittelbar in den Haus- beziehungsweise Kinderarztpraxen untersuchen lassen. Das Testmobil ersetze nicht diese Untersuchungen. „Das Testmobil soll ein weiterer Baustein sein, um Infektionsketten schnell und schlagfertig zu unterbrechen“, so Landrat Lothar Wölfle.

Das Fahrzeug kann später auch für andere Einsätze im Bevölkerungsschutz genutzt werden.