Einmal König oder Königin sein: Die Sternsinger machen’s möglich

Auch in Tettnang haben die Sternsinger mit dem Proben begonnen: Rund 30 Kinder haben am Samstag mit Kantor Georg Grass im Gemeindezentrum St. Gallus die Lieder für die kommende Aktion geübt und sich mit Bewegungsübungen auf ihr Engagement vorbereitet. Aber: Die Kolpingsfamilie sucht dringend noch weitere Mädchen und Jungen, die ab dem 2. Januar den besuchten Häuser als Caspar, Melchior und Balthasar den Segen bringen und Spendengelder sammeln. „Ihr bekommt eine Hausaufgabe von mir: Jedes Kind bringt zur nächsten Probe noch einen Freund mit“, gab Georg Grass den Kindern mit auf den Weg.

Die kommende Sternsingeraktion steht deutschlandweit unter dem Motto „Frieden! Im Libanon und weltweit“. Traditionell unterstützt die Tettnanger Sammlung seit vielen Jahren Projekte in Simbabwe, Peru, Brasilien und Indien.

In Tettnang liegt die Höhe der gesamten Spenden aus der Sternsingeraktion seit mehreren Jahren immer bei mehr als 30 000 Euro. „Die Tettnanger kennen die Projekte, die wir gezielt seit vielen Jahren unterstützen“, berichtet Josef Hellmann von der Kolpingsfamilie. „Wenn ich dann jedes Jahr erlebe, wie notwendig unsere Hilfe in den Projekten ist, merke ich deutlich, wie wichtig es ist, dass wir uns als Team jedes Jahr anstrengen, um möglichst viele Kinder für die Sache zu gewinnen“, so Josef Hellmann.

Erst im September war Heide Kirst, Leiterin der Einrichtung „Pandorga“ für schwer autistische Kinder und Jugendliche in Sao Leopoldo/Brasilien, zu Gast in Tettnang, um von ihrer Arbeit zu berichten. Die Sternsingeraktion lebe auch sehr von den persönlichen Kontakten zu den einzelnen Projekten, hieß es von Seiten der Kolpingfamilie.