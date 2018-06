Einkaufslust trotz Regenwetter

Kinder lachen in der Hüpfburg in der Lindauer Straße, immer wieder dreht sich das Kinderka russel auf dem Bärenplatz, vereinzelt wird im Sand gebuddelt und nach dem Baustellenschatz in der Karlstraße gesucht und in der Montfortstraße bemalen Kinder ihren eigenen Bauhelm – trotz Regen. Mit unterschiedlichen Aktionen haben Einzelhändler und Stadtmarketing gestern zum verkaufsoffenen Sonntag geladen. Auf dem Montfortplatz stehen zwei Bagger, Schubkarren und Warnwesten warten auf ihren Einsatz. Konzept und Motto passen zusammen: „Willkommen auf der Baustelle“.

Gegen 13 Uhr deutete auf den Straßen kaum etwas daraufhin, dass das Geschäft für Einzelhändler und Entertainer gut laufen würde: Auf einer Bühne nahe dem Montfortplatz hat Sängerin Natascha Flamisch eben einen Song zu Ende gebracht. Nur vereinzelt biegen Personen um die Ecke oder gehen an der Bühne vorüber. Niemand applaudiert. „Wir begrüßen die Besuchermassen“, sagt sie mit einem Lächeln und voll Ironie. Zwanzig Meter weiter lädt ein Zauberer zu seiner Show ein, die in wenigen Minuten starten soll. Kinder sind keine in der Nähe, doch die Show sei auch etwas für Erwachsene versichert er vorbeigehenden Passanten. Die gehen weiter. „Gut - oder eben auch nicht“, sagt er schmunzelnd. Doch zwei Stunden bietet sich ein anderes Bild: Um den Zauberer hat sich ein Halbkreis gebildet und Martina Weishaupt, Leiterin Stadtmarketing, zieht eine positive Bilanz: Die Kinderaktionen liefen super, und die Geschäfte seien voll. „Die Geschäftsleute sind zufrieden. Die Läden sind voll – so voll wie sonst nie.“ Das sich der Tag so entwickeln würde, habe sie nicht erwartet: „Wir hätten es nicht gedacht. Als wir heute morgen angefangen haben, regnete es in Strömen – jetzt lässt es endlich nach.“ Bedeutet: Die Besucher lassen sich von den Angeboten in Bürgermoos, Obereisenbach und in der Innenstadt locken – trotz der Baustelle in der Karlstraße. Dort haben vor zwei Wochen die Bauarbeiten begonnen. Mitte August soll der erste Bauabschnitt fertiggestellt sein.