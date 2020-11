Einkaufshilfe für Menschen in Corona-Quarantäne

Angesichts der steigenden Anzahl von Menschen, die in Tettnang derzeit in Quarantäne leben müssen, da sie sich vielleicht mit dem Coronavirus infiziert haben, bietet die Anlaufstelle für Bürgerengagement der Stadt Tettnang in Kooperation mit der katholischen Kirche ehrenamtliche Nachbarschaftshilfe an. Wer seine Einkäufe gerade nicht selbst erledigen kann – auch weil er zum Beispiel zu einer Risikogruppe gehört – darf sich bei Heike Werner unter der Telefonnummer 0151 / 20 59 12 80 melden (täglich von 9 bis18 Uhr besetzt). Auch wer seine Hilfe anbieten möchte, darf sich laut Pressetext gerne unter dieser Nummer melden.

Wer im Internet unterwegs ist und direkt hilfsbereite Menschen anfragen will, kann die digitale Nachbarschaft über die Plattform www.nebenan.de nutzen, wo es bereits eine offene Gruppe mit dem Namen „Nachbarschafts- und Einkaufshilfe“ mit 20 Mitgliedern gibt. Sie freuen sich, wenn ihr Hilfsangebot auch in Anspruch genommen wird. Wer beim Registrierungsprozess die Verifizierung der Adresse überspringen möchte, um direkt loslegen zu können, kann sich bei Melanie Friedrich von der Anlaufstelle für Bürgerengagement der Stadt Tettnang einen Zugangscode zumailen lassen. Sie steht auch bei Fragen zur Nachbarschaftsplattform zur Verfügung. „Der große Vorteil ist, dass wirklich nur echte Nachbarn miteinander in Kontakt kommen“, betont sie.