Unbekannte sind in der Zeit zwischen Sonntag, 15 Uhr, und Mittwoch, 12 Uhr, in die Vereinsgasttätte bei der Reithalle in Krumbach eingebrochen. Laut Polizeibericht verschaffte sich der Täter über ein Fenster Zutritt und durchsuchte die angrenzenden Räume. Einen Tresor brach er mit Gewalt auf und nahm das darin befindliche Bargeld im unteren dreistelligen Bereich an sich.