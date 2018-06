„Einfach nach Herzenslust Fasnet feiern“

Der Gumpige naht. Was die närrischen Tettnanger am Donnerstag erwartet, hat SZ-Redakteur Kai Lohwasser im Gespräch mit Marc Müller, dem „Straßenchef“ in der Narrenzunft, in Erfahrung gebracht.

SZ: Herr Müller, am Gumpigen ist tagsüber einiges geboten im Städtle. Und mit dem Weiberball gibt es abends einen ersten Höhepunkt der Fasnetswoche, für den in der gesamten Region mit Plakaten geworben wird. Hat die Zunft für diese Kampagne ihre Häser verkaufen müssen?

Marc Müller: Hat sie nicht. Aber für den Weiberball ist Thomas Raab zuständig. Ich kümmere mich um die Straßenfasnet. Und auf die freuen wir uns ungemein.

Achso? Okay, dann... was ist bei der Straßenfasnet geboten? Was ist das Highlight?

Der Tag ist praktisch zweigeteilt. Morgens ist Schülerbefreiung, dann der Kostümprämierungsumzug um halb elf. Der Hopfennarr wird runtergeholt, aufgestellt wird er aber erst am Mittag, das ist das Highlight.

Ist der schon abgestaubt?

Ja logisch. Wir müssen ihn nur noch runterlassen.

Und was hat es mit der Prämierung auf sich? Darf da jeder ran?

Ja, prämiert werden einerseits die drei schönsten Schülergruppen, andererseits aber auch eine Erwachsenengruppe.

Das heißt, die SZ könnte praktisch auch Flagge zeigen, um im derzeit diskutierten kommunalpolitischen Bild zu bleiben, und auf eine Prämierung hoffen?

Ja, auch die Erwachsenen dürfen ran.

Was gibt’s zu gewinnen?

Jedenfalls kein Geld. Eine Kiste Sekt und einen Stehtisch, zentral auf dem Bärenplatz für die schönste Damengruppe...

Und wenn’s ausnahmsweise eine Männergruppe ist?

...dann treiben wir noch schnell eine Kiste Bier auf.

Wie geht’s weiter am Gumpigen?

Nach der Kostümprämierung auf dem Bärenplatz haben wir eine kleine Pause, in der kein Programm ist. Um zwei ist wie gehabt der Rathaussturm.

Aber genau in dieser Pause will doch die Zunft wieder mehr närrisches Treiben in der Stadt haben, wenn ich euren Oberguru richtig verstanden habe.

Stimmt genau. Der Gumpige Donnerstag ist für Narren ein großer Tag, wenn nicht der schönste Tag im Jahr. Die Narrenzunft feiert den Tag aber nicht vor. Wir möchten die Rahmenbedingungen schaffen, damit die Tettnanger den Tag ausgiebig feiern können. Die kleine Pause ist für Narren die Zeit, in der sie durch Geschäfte ziehen und ihre Sprüchle aufsagen können. Und einfach nach Herzenslust Fasnet feiern dürfen.

Sind die Geschäftsleute in diesen Plan eingeweiht?

Ja, klar, die freuen sich auch schon drauf. Um zwei wird das Rathaus gestürmt, danach gibt es gegen 15 Uhr das Bürgermeisterspiel.

Das heißt?

Der Bürgermeister kriegt von uns eine Aufgabe, er muss etwas verkaufen. Was genau, werden wir am Gumpigen Donnerstag sehen.

Was genau?

Ist doch geheim. Aber es wird vielleicht was mit der Wahl zu tun haben. Während der Schultes Zeit hat, die Aufgabe zu erfüllen, geht auf dem Bärenplatz das Narrenkappenwettschlenzen über die Bühne. Das wird etwa bis 16.30 Uhr dauern.

Und danach ist – ich muss nochmal drauf zurückkommen – Weiberball, für den ihr auch eine heiße Video-Kampagne auf facebook initiiert habt. Werden die teils nicht jugendfreien Beiträge in der Stadthalle zu sehen sein?

Ich bin mir ziemlich sicher, dass sich mein Freund Raab was einfallen lässt.