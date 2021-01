Eine Wohnung fehlt noch zum Familienglück

- Für drei Jahre hatte die Familie von Zakrya Al Khatib ein Zuhause in Tettnang gefunden. „Wir waren hier sehr glücklich und fühlten uns in der Wohnung sehr wohl“, sagt der Palästinenser und spricht damit auch seiner Ehefrau Lamis Ajeeb, seinen beiden Söhnen – der jüngste ist nach dem Einzug in die Wohnung geboren – und den zwei Zwillingstöchtern aus dem Herzen.

Vor drei Jahren hatte die Familie mit Unterstützung von Zakryas damaliger Deutsch-Lehrerin Waltraud Straubinger-Harbich und Lea Kopittke, Projektverantwortliche für die Wohnraumoffensive „herein“ der Caritas Bodensee-Oberschwaben im Bodenseekreis, eine Dreieinhalb-Zimmer-Wohnung in Tettnang gefunden.

Schon damals war allerdings klar und bekannt, dass der Mietvertrag wegen Eigenbedarfs im Juni dieses Jahres auslaufen wird. Auch die Vermieter bedauern dies: „Wir waren sehr zufrieden mit Familie Al Khatib als Mieter“, berichten sie. Die Miete sei immer pünktlich bezahlt worden und auch von den Nachbarn habe es nur positive Rückmeldungen bezüglich den Al Khatibs gegeben.

„Jetzt sind wir wieder auf der Suche nach einem neuen Zuhause“, sagt Zakyra Al Khatib in fehlerfrei-fließendem Deutsch. Er freut sich über die Unterstützung durch Lea Kopittke. Auch mit Waltraud Straubinger-Harbich stehe die Familie weiterhin in engem Kontakt. „Wir haben ihr viel zu verdanken“, sagt er.

2014 kam Zakrya Al Khatib nach Deutschland. „Die Flucht über das Meer und die Balkan-Route war gefährlich. Ich war so froh, als ich hier war“, erinnert er sich. Erst vier Jahre später konnte er im Zuge der Familienzusammenführung das Wiedersehen mit seiner Frau und den damals drei Kindern feiern. Der Palästinenser hat seit mehr als drei Jahren eine Festanstellung als Automechaniker in einem Tettnanger Unternehmen, seine Kinder gehen in der Montfortstadt zur Schule – der jüngste Sohn bald in den Kindergarten.

Die Familie pflegt viele Kontakte und hat auch deutsche Freunde gefunden. „Wir wünschen uns so sehr eine langfristige Perspektive hier in Deutschland“, sagt Zakyra Al Khatib. Zwischenzeitlich hat er eine Niederlassungserlaubnis beantragt und wartet auf den Bescheid, der sich im Zuge von Corona verzögert hat. „Wenn es uns gelingt, eine neue, vielleicht größere Wohnung im Raum Tettnang zu finden und Bleibesicherheit zu erhalten, ist unser Glück vollkommen“, sagt er.

Lea Kopittke setzt nun alles daran, damit zumindest der Wohnungswunsch in Erfüllung geht. Die vor vier Jahren von der Caritas ins Leben gerufene regionale Wohnraumoffensive wird von der Diözese Rottenburg-Stuttgart, dem Bischöflichen Ordinariat, finanziert und hat das Ziel, für sozial benachteiligte Menschen ein Zuhause zu finden.

„Wir suchen geeigneten Wohnraum, mieten diesen befristet für ein oder zwei Jahre zu marktüblichen Preisen an und untervermieten ihn an von der Caritas sozial begleitete Mieter – mit dem Ziel, dass später ein Direktmietvertrag geschlossen wird“, berichtet Kopittke.

Die Caritas garantiere dabei die Auswahl zuverlässiger Mieter ebenso wie die Miete und biete den Vermietern somit Risikoabsicherung und Aufwandsminimierung. Die bisherigen Vermieter würden dies bestätigen. Sie hätten gute Erfahrungen mit dem Projekt gemacht. Mittlerweile wird das „herein“-Projekt von 13 Städten und Gemeinden im Bodenseekreis und im Landkreis Ravensburg aktiv unterstützt. „Wir freuen uns über jeden potenziellen Vermieter, der mit uns Kontakt aufnimmt“, so Lea Kopittke. Selbstverständlich könne über ihre Vermittlung auch ein direkter Mietvertrag mit der Familie Al Khatib vereinbart werden.