Eine-Welt-Laden fordert faire Löhne

„Das Lieferkettengesetz von 2021 hat Lücken,“ erklärt Frank Jonat, Vorstand des Eine-Welt-Vereins Tettnang. „Zwar sind damit unfaire Handelspraktiken verboten worden, aber die großen Konzerne üben nach wie vor ihre Macht beim Einkauf von Rohstoffen aus.“ 16 Zuhörende sind laut Pressemitteilung im Gemeindehaus St. Gallus versammelt, um sich auf den 14. Mai vorzubereiten. An dem Tag wird deutschlandweit der Weltladentag mit dem Motto „Mächtig unfair“ stattfinden. Dazu soll das Schaufenster des Tettnanger Weltladens dekoriert werden. Vielleicht gibt es bei passendem Wetter eine Aktion in der Innenstadt. Vor allem aber sollen alle vom Weltladen-Team die inhaltlichen und politischen Forderungen vertreten können.

Den ungleichen Kampf zwischen Produzenten und den Konzernen macht Frank Jonat an einem Beispiel deutlich: Im November 2020 habe ALDI angekündigt, die Bananenpreise an die Erzeugerinnen und Erzeuger um etwa neun Prozent im Vergleich zum Vorjahr auf 11,33 Euro pro Kiste zu senken. Und das, obwohl der Bananenpreis seit Jahren schon extrem niedrig gewesen sei. Zwischen 2013 und 2018 war der EU-Einfuhrpreis von Bananen um etwa ein Fünftel gesunken. Jonat bezieht sich dabei auf Veröffentlichungen aus dem Bonner Südwind-Institut.

Mit Dumping-Preis-Politik könne keine nachhaltige Bananenproduktion in Lateinamerika gefördert werden. „Dumpingpreise zu verbieten, ist wichtig, um das Lieferkettengesetz in Zukunft wirkungsvoll umzusetzen,“ betont Jonat. Nicht nur im weltweiten Handel, auch in Deutschland sei in der neuen Regierung schon das Thema „Ramschpreise für Lebensmittel“ andiskutiert worden. Der großen Macht- und Verhandlungsposition von Unternehmen könnten die Produzierenden oft nichts entgegensetzen. Die Corona-Krise habe dies noch verstärkt.

Der Tettnanger Weltladen macht mit rund 460 anderen Läden in Deutschland rund um den Weltladentag am 14. Mai darauf aufmerksam: „Menschen sollen weltweit von ihrer Arbeit gut leben können. Denn Preise, die nicht einmal die Produktionskosten decken, sind mächtig unfair.“