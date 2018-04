„Eine unpolitische Kirche gibt es nicht“

Der Vortrag zum Thema Kirche und Politik von Rudolf Hagmann am Freitagabend im Gemeindezentrum St. Gallus ist auf großes Interesse gestoßen. Die Frage, inwieweit sich die Kirche in das weltpolitische Geschehen einmischen, dieses kommentieren darf, ist bestimmt nicht neu. Über Jahrhunderte rangen Kirche und Staat um die vermeintlich richtige Positionierung. Besonderes Augenmerk galt dabei der Rolle der Kirche unter dem Hakenkreuz.

Doch auch in jüngster Vergangenheit boten Themen wie etwa Ehe für alle, Abtreibung, Flüchtlingsproblematik oder Genforschung reichlich Diskussionsstoff. Darf die Kirche sich zu solch, teilweise äußerst brisanten Themen äußern? Oder sollten sich Kirchenvertreter besser in ihre Sakristei zurückziehen?

Mehr als 50 Zuhörer folgen der Einladung der Kolpinfamilie

Eine unpolitische Kirche gibt es für ihn nicht. Für ihn sind Christsein und die Pflicht, sich in das politische Geschehen einzumischen, untrennbar miteinander verbunden. „Gebt des Kaisers, was des Kaisers ist- Wie politisch darf Kirche sein?“, lautete die Fragestellung, zu der der Pfarrer klar Stellung bezog. Die Kolpingsfamilie Tettnang hatte zu dem Vortragsabend eingeladen und über 50 Interessierte waren der Einladung gefolgt und zur Freude von Pfarrer Hagmann und Martin Kaifler, Vorsitzender der Kolpingsfamilie Tettnang, in das Gemeindezentrum gekommen.

Auch im siebten Jahr der Vortragsreihe lockte das tagesaktuelle Thema wieder zahlreiche Zuhörer. Wie er auf dieses gekommen ist, beantwortete Pfarrer Hagmann gleich zu Beginn seines Vortrags, in dem er das Bibelzitat (Matthäus 22) in seinen geschichtlichen Kontext einordnete. Dieses berühmte Zitat, das später als Grundlage für die Trennung von Kirche und Staat diente, ist die Antwort Jesus auf die hinterlistige Frage der Pharisäer, ob es rechtens sei, dem Kaiser Steuern zu zahlen. Durch seine salomonische Antwort zieht sich Jesus geschickt aus der Affäre und gibt der Frage eine ganz neue Wendung. „Mit den Worten ,Gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist, und Gott, was Gottes ist!’ stellt Jesus neben die weltliche Macht des Kaisers noch eine übergeordnete, göttliche Macht. Jesus lehnt die irdische Macht nicht ab. Er lehnt sie nur ab, wenn sie missbraucht wird“, erklärte Pfarrer Hagmann.

Im übertragenen Sinne bedeute dies zwar die Anerkennung der weltlichen Macht mit all ihren Regeln und Gesetzen. Doch sobald bei dieser Machtausübung die Würde des Menschen verletzt wird, muss sich jeder Einzelne erheben. „Es ist unser Auftrag, uns für die Würde jedes Menschen stark zu machen. Die Kirche darf nicht schweigen, wenn die Würde des Menschen angegriffen wird," stellte Hagmann klar. Gerade die jüngst geäußerte Kritik einiger Politiker, Hagmann verwies hier auf Stimmen aus der AfD, Bischöfe mögen sich doch aus der Politik heraushalten, hätten ihn dazu bewogen, sich erneut mit diesem Thema auseinanderzusetzen. „Ich versuche, meine Position zu finden. Es ist ein Prozess, der noch nicht abgeschlossen ist“, gab der Pfarrer zu. Dennoch sei es für ihn ganz klar, „dass Kirche politisch ist, da sie in unsere Gesellschaft hineinragt“. Selbst wenn sie schweige und sich nicht äußere, sei das schließlich auch ein politisches Statement. „Kirche kann sich nicht in einen luftleeren Raum zurückziehen“, betonte Hagmann. Anhand von Bildern zeigte er Beispiele aus der Vergangenheit auf, in der sich bedeutende, kirchliche Persönlichkeiten gegen die weltliche Ordnung aufgelehnt, ihre Stimme erhoben haben. Menschen wie Martin Luther King, der auf dem gezeigten Holzschnitt von HAP Grieshaber tot mit Engelsflügeln dargestellt wird.

„Martin Luther King hat sein Leben seinem Traum geopfert. Grieshaber verleiht ihm in seinem Holzschnitt Flügel. Sieht ihn vielleicht als Engel, als Bote Gottes auf Erden“, kommentierte Pfarrer Hagmann das Werk und erinnerte an Kings berühmte „I have a dream“- Rede. Mit Dietrich Bonhoeffer und Nelson Mandela nannte er zwei weitere berühmte Kirchenmänner, die gewaltlos Widerstand gegen das herrschende System leisteten. Doch auch Jesus selbst hat bereits politische Signale ausgesendet, wie Hagmann anhand des Bildes „Jesu Einzug in Jerusalem“ verdeutlichte. Der Esel, auf dem Jesus in die Stadt einreitet, sei als Zeichen seiner äußeren Machtlosigkeit und Demut zu werten.

„In diese Welt ein Zeichen der Hoffnung senden, das ist unser Auftrag. Wir sind nicht bloß für uns selber da, wir sind als Christen gesandt. Ihr müsst in die Welt hineinwirken“, forderte er die Zuhörer auf, sich politisch zu engagieren.