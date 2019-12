Eine schöne Bescherung vor der Bescherung

Auf die Premiere der Theatergruppe Tannau am zweiten Weihnachtsfeiertag mit Heidi Magers Komödie „... und morgen kommt der Papst“ darf man sich schon im Vorfeld freuen. Wieder haben die Spieler ein Stück ausgewählt, das die reale Gegenwart unserer Tage darstellt, statt in heiler nostalgischer Bauernwelt zu schwelgen.

Unter der bewährten Regie von Florian Lanz und Birgit Gässler läuft ein turbulentes Geschehen flott über die Bühne oben im Kreuz in Tannau, in einem der wenigen echten Theatersäle, die sich erhalten haben. Kurz: Für alle, die herrliches Laienspiel im passenden Ambiente lieben, ist Tannau auch in diesem Jahr ein absolutes Muss.

Das Stück spielt am Vormittag von Heiligabend, Oma poliert die Christbaumkugeln, Mutter Andrea hängt den Mistelzweig auf, fehlt bloß noch der Christbaum. Doch der Herr des Hauses, genervt vom vorweihnachtlichen Stress, hat vergessen, rechtzeitig dafür zu sorgen, da ist Ärger mit seiner besseren Hälfte programmiert. Auch wenn er seinen Freund Werner einspannt, ist das Problem noch lange nicht gelöst, erst recht nicht, wenn Andrea ihn mit ihrer Arbeitskollegin Luzia verkuppeln will, die so gar nicht nach seinem Geschmack ist. Dafür hat Sohn Tobias seine Freundin eingeladen, von der die Mutter noch nichts weiß. Da wackelt der weihnachtliche Friede ganz gewaltig. Köstlich, wie die Spieler sich da herauswursteln.

Hausherr Hans kann einem leidtun, lebensecht und ohne Übertreibung stellt Klaus Reihs den erprobten Ehemann auf die Bühne, der nach vielen Ehejahren doch immer noch in manches Fettnäpfchen tritt. Gönnerhaft gibt er seinem längst überständigen Schwager Werner den Schubs, sich um Luzia zu kümmern und verrät der Verschmähten schließlich, wie sie es schafft, den Mann zu erobern. Erwin von Petersdorff glänzt in den verschiedenen Facetten eines Junggesellen, der letztlich gegen eine Frau doch nichts einzuwenden hätte. Vergnüglich spielt Heidi Hellmann die angestaubte Luzia mit dem flinken Mundwerk – da täte eine Verwandlung gut... Der dritte Mann im Spiel ist Hans‘ Sohn Tobias – Jörg Reihs darf den diensteifrigen Polizisten spielen, der letztlich doch unter Mutters Kommando steht. Seine Freundin aber, mit der er bald zusammenziehen will, lässt er sich nicht nehmen – kein Wunder, ist doch Theresa Reihs als Anna frisch und munter und natürlich und eigentlich eine Traum-Schwiegertochter. Schön räs und widerborstig ist Ursula Riether als Mutter Andrea, die etliches zu verdauen hat, auch ihre quengelige Schwiegermutter Berta, deren Macken Marita Graf vergnüglich ausspielt. Dass sie ständig die gleiche Frage wiederholt, ist in Laienspielen beliebt, hier nervt es keineswegs.

Die wirkliche Hauptrolle spielt der Christbaum, den Hans zu besorgen vergessen hat. In Nachbars Garten steht ein wunderschönes Exemplar in passender Größe ... Immer brenzliger wird die Lage, immer waghalsiger die Versuche, sich aus der Schlinge zu ziehen, immer gefährlicher wird die Stimmung der Hausfrau. Von der ersten Szene bis zum Happy End bleibt die Spannung erhalten, mehr sei hier nicht verraten. Und wann kommt eigentlich der Papst?