Eine Sanierung der Montfortstaße würde die Stadt viele Millionen kosten

Die Montfortstraße ist vielen Tettnangern ein Dorn im Auge: Das rötlich-braune Pflaster macht zwar optisch den historischen Charme der Montfortstraße mit aus, doch der Straßenbelag ist in die Jahre gekommen und birgt immer wieder Stolperfallen. Über Kurz oder lang muss die Straße saniert werden – welche Optionen es dafür gibt und wie der Zeithorizont aussehen könnte, war vergangene Woche Thema im Gemeinderat.

Das Pflaster mit sogenanntem Porphyr-Naturstein stammt aus dem Jahr 1984, damals wurde die Tettnanger Innenstadt im Zuge eines Stadtsanierungsprogramms neu gestaltet. Unter den Pflastersteinen befindet sich ein Unterbau aus Sandbeton. Das Problem dabei: Das Straßenpflaster ist nicht ganz frostsicher, weshalb über die Jahre immer mehr Schäden entstanden sind – das betrifft sowohl den Belag selbst als auch die Fugen und den Unterbau.

Stolperfallen führen immer wieder zu Unfällen

Seit mehreren Jahren werden diese Schadstellen von der Stadt nicht mehr repariert, sondern aus Kostengründen lediglich mit Asphalt ausgebessert. Das entschärft zwar die Stolperfallen und genügt der Instandhaltungspflicht der Stadt. Diese Vorgehensweise hat allerdings im Laufe der Zeit auch einen regelrechten Flickenteppich auf der Montfortstraße entstehen lassen.

Sowohl aufgrund des Erscheinungsbildes als auch wegen Gefahren, die durch lockere Steine oder Unebenheiten entstehen, gehen bei der Stadtverwaltung zunehmend Anfragen von Bürgerinnen und Bürgern eingegangen. Immer wieder kam es in den vergangenen Jahren auch zu Unfällen, weil Menschen auf dem Pflaster gestolpert sind.

Eine Neugestaltung der gesamten Tettnanger Innenstadt wurde bereits vor mehreren Jahren angestoßen – mit der im Jahr 2017 abgeschlossenen Sanierung der Karlstraße ist der erste Bauabschnitt bereits umgesetzt. Nun stehen die nächsten Schritte an: Als nächstes an der Reihe sind die Bereiche Montfortstraße, Montfortplatz, Schlossstraße, Schulstraße, Grabenstraße und Kronengässle. Auf diesen Straßen und Plätzen ist jeweils das Porphyr-Pflaster verlegt, die Schadstellen dürften in diesen Bereichen daher in den kommenden Jahren noch weiter zunehmen.

Ich dachte, Sie kommen mit einem Vorschlag, der für uns erreichbar ist. Hansjörg Bär (Freie Wähler)

Die Kernfrage, die sich dabei nun stellt, lautet: Ist es wirtschaftlicher, die bisherige Optik beizubehalten und das Pflaster inklusive Unterbau grundlegend zu sanieren, oder wäre es sinnvoller, die Bereiche komplett neu zu gestalten? Um dieser Frage auf den Grund zu gehen, hat die Stadt das Ingenieurbüro Rapp und Schmid aus Ummendorf mit einer Wirtschaftlichkeitsbetrachtung beauftragt. Diese wurde dann von einem Studenten der Hochschule Biberach im Zuge einer Bachelorarbeit realisiert.

Zwei Varianten stehen im Raum

Das Ergebnis stellte Geschäftsführer Jürgen Rapp den Ratsmitgliedern am Mittwoch vor. Die Kernaussagen dabei: Das bestehende Profilpflaster grundlegend zu sanieren, wäre sehr teuer – teurer als ein Neubau. Und: Egal für welche Lösung sich die Stadt letztlich entscheiden sollte – der Zeithorizont dürfte eher langfristig sein, mit einer zeitnahen Umsetzung sei nicht zu rechnen. Was nicht zuletzt auch an der Haushaltslage der Stadt liegen dürfte.

Das bestehende Pflaster fachgerecht zu sanieren, würde die Stadt viele Millionen Euro kosten. (Foto: LINDA EGGER)

Was das Vorhaben zusätzlich komplizierter macht, ist, dass parallel zu einer Sanierung oder Umgestaltung der Oberflächen in der Innenstadt auch umfangreiche Sanierungen und Neuverlegungen diverser Leitungen im Untergrund anstehen. Um die Straßen nicht mehrmals innerhalb kurzer Zeit aufreißen zu müssen und um Kosten zu sparen, sollen die beiden Maßnahmen möglichst aufeinander abgestimmt und gemeinsam durchgeführt werden. Das beeinflusst daher auch den Zeithorizont, in dem die Maßnahme angegangen werden könnte.

Wie Jürgen Rapp erläuterte, gebe es im Grunde zwei mögliche Varianten, die man für die Untersuchung herangezogen habe: Eine Sanierung der Pflasterdecke oder einen kompletten Neubau mit Granitpflaster, ähnlich dem in der Karlstraße. Für beide Varianten sei die Erneuerung entsprechender Versorgungsleitungen im Untergrund bereits mit einkalkuliert worden. Als Zeithorizont peilte das Ingenieurbüro für beide Varianten eine Umsetzung in sieben Jahren an, also etwa im Jahr 2029.

So viel würden Sanierung oder Neubau kosten

Auch umfasst die Wirtschaftlichkeitsbetrachtung jeweils das Gesamtgebiet – also Montfortstraße, Montfortplatz, Schlossstraße, Schulstraße, Grabenstraße und Kronengässle, was einer Gesamtoberfläche von rund 5000 Quadratmetern entspreche, so Rapp. Für die erste Variante, sprich die Sanierung des Porphyr-Pflasters, würden laut der Untersuchung Kosten von gut 15 Millionen Euro anfallen.

Für die zweite Variante, also den Neubau einer Granit-Pflasterdecke, liegt der Nominalwert bei gut zehn Millionen Euro. Die Schadstellen weiterhin mit Asphalt auszubessern, würde die Stadt in den kommenden sieben Jahren insgesamt rund 40 000 Euro kosten, rechnete Rapp vor.

Gut zu erkennen sind ist, dass es Bereiche gibt, in denen die Fugen noch intakt sind und andere, in denen die Fugen ebenfalls schadhaft sind. (Foto: LINDA EGGER)

Ob man im Falle eines Neubaus die komplette Straße durchgehend mit Pflastersteinen versehe oder, wie in der Karlstraße, die Fahrbahn in der Mitte asphaltiert werde, ließ Rapp dabei offen. Finanziell mache das nur einen geringfügigen Unterschied. Bürgermeister Bruno Walter stellte in Aussicht, dass es aller Voraussicht nach möglich sein werde, Zuschüsse für das Vorhaben zu beantragen – ohne jedoch schon eine konkrete Summe abschätzen zu können.

Für die Bürger ist das schon ein Schock, wenn man den Zeithorizont sieht. Sylvia Zwisler (CDU)

Die Stadt flickt die Schadstellen seit einigen Jahren mit Asphalt. Das hat zu einem regelrechten Flickenteppich geführt. (Foto: LINDA EGGER)

Die Gemeinderäte reagierten auf die Ergebnisse der Wirtschaftlichkeitsbetrachtung eher ernüchtert. „Ich dachte, Sie kommen mit einem Vorschlag, der für uns erreichbar ist“, sagte Hansjörg Bär (FW). „Der finanzielle Rahmen, den wir haben, ist bei weitem gesprengt“, stellte er klar. Bär betonte jedoch auch die Dringlichkeit der Maßnahme, sowohl für die ansässigen Geschäfte als auch der Sicherheit der Fußgänger wegen. „Ich warne davor, dass wir das nur noch auf die lange Bank schieben“, meinte Bär. „Die Montfortstraße wäre es wert, dass man sich wieder gerne dort aufhält.“

Diesen Fehler haben wir in der Karlstraße schon gemacht, den sollten wir nicht wiederholen. Hans Schöpf (Grüne)

„Für die Bürger ist das schon ein Schock, wenn man den Zeithorizont sieht“, sagte Sylvia Zwisler (CDU). Nachdem 2017 die Karlstraße saniert worden sei, sei es „tragisch, wenn wir jetzt von sieben bis zehn Jahren ausgehen müssen“, bis die Montfortstraße in Angriff genommen werde. Kajo Aicher (Grüne) sagte, dass er den Planungshorizont von sieben bis zehn Jahren wichtig finde, um den Anliegern die Möglichkeit zu geben, Gebäudesanierungen durchzuführen. Denn nicht nur die Straße selbst, auch die Bausubstanz sei teilweise „mehr als desaströs“, so Aicher.

„Ich fände es wichtig, jetzt in die Planung einzusteigen, um den Anwohnern eine Perspektive zu geben“, erklärte Hans Schöpf (Grüne). Er sprach sich außerdem dafür aus, die Planung auch langfristig an die Mobilität anzupassen und beispielsweise keinen asphaltierten Fahrstreifen vorzusehen. Denn verkehrsrechtlich könne man dann keine Spielstraße ausweisen. „Diesen Fehler haben wir in der Karlstraße schon gemacht, den sollten wir nicht wiederholen“, meinte Schöpf.