Eine Saison wie eine Achterbahn

Die Saison 2017/2018 ist für die Frauenfußballmannschaft des TSV Tettnang nun vorüber. Nach 22 Spieltagen in der Oberliga Baden-Württemberg belegt die Elf von Trainer Alex Haag Rang sieben. Das Ziel, einen Platz im Mittelfeld der Tabelle zu ergattern, ist dem TSV somit gelungen. Allerdings hatte der gute Start Hoffnungen auf eine mögliche bessere Platzierung geweckt.

Die Formkurve des TSV zeigte zu Saisonbeginn steil nach oben: Sieben Punkte aus drei Partien katapultierten den TSV nach drei Spieltagen auf Rang zwei der Tabelle. Zwar folgten dem auch Niederlagen gegen die Favoriten vom Hegauer FV und dem Karlsruher SC, doch die TSV-Frauen ließen sich nicht aus der Ruhe bringen. „Dank der guten Vorbereitung auf die Saison, haben wir einen starken Start erwischt, von dem wir im Herbst dann profitierten“, sagt TSV-Coach Haag. Gegen Ende der Hinrunde hatte der TSV dann einen Durchhänger: Niederlagen gegen Viernheim, Hegnach, Derendingen und Niefern warfen die Tettnangerinnen etwas zurück ehe es in die Winterpause ging. „In der Pause konnten wir kaum trainieren – von sieben geplanten Testspielen konnten nur drei stattfinden“, so das Fazit des Trainers und das hatte Folgen.

Erster Sieg erst Ende März

Die Rückrunde begann anschließend mit weiteren Niederlagen. Über den ersten Sieg gegen Neckarau freute sich der TSV erst Ende März. Nun folgte eine Achterbahnfahrt: Auf zwei Niederlagen folgten ein Remis, eine weitere Niederlage und anschließend zwei Siege. „Wir waren zu unkonstant in der Rückrunde. Wir hatten einige Spielerinnen mit langwierigen Verletzungen sowie weiteren Ausfällen, die wir nicht oder nur schwer kompensieren konnten“, betonte Alex Haag. Zum Saisonende war sogar der Klassenerhalt noch kurzzeitig in Gefahr, allerdings konnte der TSV diesen schon am vorletzten Spieltag ausschließen und mit einem abschließenden Sieg gegen Derendingen am letzten Spieltag die Saison mit einem Erfolgserlebnis beenden. „Wir haben unser objektives Saisonziel erreicht, das ist gut so. Aber wir sind ein sehr unerfahrenes Team. Fehler wurden eiskalt bestraft“, so Haag. Während die Defensive sehr stabil war, gab es in der Offensive immer wieder Probleme mit der Chancenverwertung.

In Bedrängnis

Zum Saisonende zeichneten sich beim TSV der Abschied dreier Spielerinnen ab: Angelika Maldoner und Michaela Flatz wechseln zum FC Rankweil, Franziska Kramer verlässt den TSV, weil sie woanders studiert. Weitere Abgänge sind aufgrund ihrer Ausbildungssituation ebenso vorerst offen. Verstärkung erhält der TSV durch Verena Buß (TSB Ravensburg) sowie TSV-Rückkehrerin Celine Rizzato, die nach langer Verletzungspause wieder ins Spielgeschehen eingreifen wird.

Zusätzlich kann Alex Haag in der kommenden Saison auf insgesamt elf neue Spielerinnen aus der eigenen B-Jugend zurückgreifen. „Damit wird der Kader nochmals verjüngt. Die größte Aufgabe zur neuen Saison wird es sein, alle Spielerinnen zu integrieren und ein Team daraus zu formen.“

Bis zum 20. Juli ist nun die Sommerpause angesetzt, anschließend startet die siebenwöchige Vorbereitungsphase, in der Haag die Mannschaft erstmals als Duett mit seinem Trainerkollege Andreas Konrad führen wird. „Wir telefonieren bereits regelmäßig und stellen unser gemeinsames Training zur neuen Saison zusammen – ich freue mich schon sehr darauf.“