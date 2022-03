Eine erlebnisreiche Bauernhoftour

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Die Krippenkinder aus dem Martin Luther Kindergarten haben vor kurzem einen Ausflug zu dem Bauernhof der Familie Hellmann in Reutenen/Tettnang gemacht.

Die Fahrt mit dem Bus war das erste Highlight des Tages. Angekommen in Reutenen wurde zuerst eine Frühstückspause neben den vielen Hühnern eingelegt.

Gestärkt ging es dann gemeinsam mit Frau Hellmann, deren Tochter Sarah und dem Hofhund Sissi zu den 60 Kühen. Im Futtergang konnten die Kühe erstmal in Ruhe beobachtet werden, besonders mutige Kinder durften sie sogar mit Heu füttern. Faszinierend und lustig fanden die Kleinen die große, lange Zunge der Kühe. Danach bekamen auch die Kälbchen Heu und Wasser von den Kindern.

Weiter ging es zu den drei Schweinen, diesen beim Fressen zuzuschauen war ebenfalls etwas ganz Besonderes.

Frau Hellmann zeigte den Kindern im Anschluss den Melkroboter. In diesen gehen die Kühe bis zu viermal am Tag selbständig. Als Belohnung bekommen sie dort Leckerlis in Form von Kraftfutter.

Zum Abschluss durfte jedes Kind noch frische, abgekochte Milch probieren.

Nach dieser erlebnisreichen Hoftour verabschiedeten sich alle Krippenkinder und Erzieherinnen von Familie Hellmann und traten den Heimweg an.