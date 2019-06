Die ifm-Unternehmensgruppe hat die Johanniter-Unfall-Hilfe in Ravensburg mit einer Spende unterstützt. Dadurch konnten die Johanniter einen Hexacopter beschaffen. Mit dieser sogenannten Drohne können die Sanitäter in Zukunft schnelle Lagebilder aus der Luft machen und wertvolle Informationen weitergeben, heißt es in einer Pressemitteilung der Johanniter.

Bereits Mitte 2018 gab es in der Führungsgruppe des Johanniter-Ortsverbandes Ravensburg erste Pläne und Tests, eine Drohne zu beschaffen. Die Vorteile liegen auf der Hand: Die Helfer können innerhalb kürzester Zeit mit der Drohne Luftbilder aus großer Höhe anfertigen und bereitstellen. Aber nicht nur das Aufnehmen von Bildern ist wichtig, sondern vor allem die Suche vermisster Personen.

Das unbemannte Fluggerät kann mit einer 4K-Kamera und einer Wärmebildkamera ausgestattet werden. Ein Einsatz ist somit sowohl tagsüber als auch nachts möglich. Vor allem bei Personensuchen auf freier Fläche kann zeit- und personalsparend gesucht werden. Pro Akku ist ein Flug von etwa 20 Minuten möglich.

Bevor die Drohne durch die Integrierte Leitstelle Bodensee/Oberschwaben eingesetzt werden konnte, mussten die Helfer ausgiebig geschult werden. Kommende Einsätze werden durch das Team zentral von Ravensburg aus gefahren, angefordert werden kann die Drohne von allen Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben über die Integrierte Leitstelle Bodensee-Oberschwaben.

In kleiner Runde übergab Zentralgeschäftsführer Steffen Fischer am Standort der ifm electronic in Tettnang-Bechlingen die Drohne an Regionalvorstand David Bercher und Jürgen Zell, Ortsbeauftragter Ravensburg. „Wir unterstützen die Johanniter gerne bei ihrem Vorhaben und tragen somit unseren Teil zum Bevölkerungsschutz bei“, sagte Steffen Fischer.