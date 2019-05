Eine automatische Herdabschaltung ist Grundausstattung

Im „Haus der Pflege Dr. Albert Moll “ haben Alexander Lahl, Geschäftsführer der Stiftung Liebenau Pflege und Lebensräume, und Enrico Löhrke, Gesellschafter der für die Technik zuständigen „InHaus GmbH“, spannende Einblicke in ein modernes Pflegekonzept für Senioren mit innovativen technischen Assistenzsystemen gewährt. Das moderne Gebäude, das nach einem früheren Tettnanger Oberamtsarzt benannt wurde, beherbergt drei Wohngruppen mit je 15 Personen in 45 Einzelzimmern sowie im „Service Wohnen“ zehn geräumige Zwei-Zimmer-Appartements für Paare und Alleinstehende.

„Service Wohnen“ ist eine Weiterentwicklung des „Betreuten Wohnens“. Diese Wohnform bietet Senioren mit geringerem Bedarf an Unterstützung die Möglichkeit, selbstständig, mit optimalen Pflegearrangements, ihren Alltag zu gestalten und dadurch mehr Lebensqualität zu erhalten, sagte Alexander Lahl. Wir prüfen, welches Maß an Selbstständigkeit vorhanden und ob die Familie eingebunden ist. Gibt es ehrenamtliche Hilfe oder droht Einsamkeit? Nach diesen individuellen Kriterien richtet sich der Einsatz der Mitarbeiter und der Technik. Der Lebensalltag wird digital erfasst und die technischen Assistenzsysteme tragen zur Sicherheit und Unterstützung der Mieter bei.

„Das Besondere an unserer Technik ist, dass sie unauffällig arbeitet“, sagte Enrico Löhrke von der „InHaus GmbH“. Übermäßige Nachtaktivitäten können beispielweise durch kleine Sensoren registriert werden, die kaum auffallen und die man auf einfache Weise in allen Räumen installieren kann. Sobald die Füße des Bewohners vom Bett auf dem Boden aufkommen, schaltet sich zur Sicherheit ein Wegelicht ein und der Sensor reagiert. Kehrt der Bewohner längere Zeit nicht ins Bett zurück, sendet der Sensor ein Signal an den PC des Pflegestützpunkts und es wird nachgeschaut, ob ein Notfall vorliegt. Eine automatische Herdabschaltung gehört zur Grundausstattung.

Laut Alexander Lahl haben bereits fünf Bewerber ihr Interese an den neuen Appartements bekundet. Die Akzeptanz der fortschrittlichen Technik sei hoch, vor allem auch bei den Angehörigen, so Lahl. Ein großer Vorteil der Assistenzsysteme ist, dass die Senioren selbst nichts bedienen müssen, was bei einem Notfall oft schwierig ist. Enrico Löhrke sagte dazu, dass diese Technik ein unauffälliger „Schutzengel“ sei. „Uns geht es dabei ausschließlich um die Unterstützung und Sicherheit der Senioren, nicht um die Technik“, betonte er. Durch den einsatz der Technik können Pflegekräfte effizienter eingesetzt werden, sagte Lahl. So könne die gewonnene Zeit etwa für mehr Zuwendung genutzt werden.

Die Duisburger „InHaus GmbH“ ist laut Lahl „führender Anbieter in diesem Bereich, besitzt langjährige Erfahrung und entwickelt qualitativ hochwertige Lösungen“. Mit den gesammelten Daten gehe man „sehr verantwortungsbewusst“ um. Wir informieren und klären die Mieter, ihre Angehörigen oder gesetzlichen Vertreter sorgfältig auf und richten uns nach ihren Wünschen. Die Daten werden nur in die Pflegeprozesse integriert, um eine bestmögliche Versorgung sicherzustellen, so Lahl weiter.