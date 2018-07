Ein unbekannter Täter hat sich in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, zwischen 22 und 9 Uhr, Zutritt in ein Vereinsheim in der Semliner Straße verschafft. Wie die Polizei mitteilt, durchsuchte der Unbekannte die Räume nach Diebesgut. Der Einbrecher nahm Bargeld mit. Der genaue Sachschaden konnte noch nicht beziffert werden.

Hinweise nimmt der Polizeiposten Tettnang unter Telefon 07542 / 937 10 entgegen.