Einbrecher steigt in Schule ein

Ein unbekannter Täter ist in der Zeit zwischen Mittwochabend, 18 Uhr, und Donnerstagfrüh, 6 Uhr, in eine Schule in der Weinstraße eingebrochen. Wie die Polizei mitteilt, hebelte der Unbekannte mit brachialer Gewalt mehrere Türen auf und durchwühlte in einem Büro sämtliche Schränke. Vermutlich hatte er es auf Bargeld abgesehen. Der Einbrecher erbeutete laut Polizeibericht einen Schranktresor, eine Geldmappe mit mehreren Hundert Euro Bargeld und eine Tasche. Der entstandene Schaden beläuft sich auf rund 800 Euro.

Personen, die Hinweise zu dem Einbruch geben können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Tettnang, Telefon 07542 / 937 10, zu melden.