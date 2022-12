Einbrecher steigt in leeres Haus ein

Ein Einbrecher ist zwischen Sonntagabend und Montagmorgen in ein Haus in der Hopfenstraße in Tettnang eingestiegen. Der Unbekannte scheiterte laut Polizei zunächst beim Versuch, die Terrassentür aufzuhebeln und brach dann über ein Fenster ein. Im Haus musste er schnell feststellen, dass alle Bemühungen umsonst waren. Das Wohnhaus steht vollkommen leer. Ohne Diebesgut suchte der Täter daraufhin das Weite. Der entstandene Schaden: rund 2000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei unter Telefon 07542/93710 entgegen.