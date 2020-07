Ein unbekannter Täter ist in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in die Räumlichkeiten einer Firma in der Butzenwinkelstraße in Tettnang-Laimnau eingebrochen. Der Unbekannte schlug dem Polizeibericht zufolge ein Fenster ein und gelangte so in ein Büro. Dieses durchsuchte er. Weiterhin öffnete er einen auf dem Firmengelände unverschlossen abgestellten Kleintransporter und durchsuchte diesen ebenfalls. Ob etwas entwendet wurde und wie hoch der angerichtete Schaden ist, kann derzeit noch nicht gesagt werden.