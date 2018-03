Unbekannte Täter sind am Montag zwischen 10 und 12.30 Uhr in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Ahornstraße eingebrochen und erbeuteten ein Fernglas. Beim Versuch, eine weitere Wohnung aufzubrechen, wurden die Täter wohl gestört, weshalb sie ihr Vorhaben aufgaben.