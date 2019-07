Einbahnregelung gilt auch für Radler

Das verbotene Fahrradfahren entgegen der Einbahnregelung – insbesondere in der Karl- und Montfortstraße – und die damit verbundene Gefährdung der Fußgänger und der Radler selbst beschäftigt seit Längerem den Stadtseniorenrat. In der jüngsten Sitzung im Rathaus thematisierte der zweite Vorsitzende Heinz Och das Problem, über das aktuell unter anderem in den Schulen aufgeklärt werden soll.

Das Fahren gegen die Einbahnstraße sei grundsätzlich verboten, machte Susanne Schlichtig von der Stadtverwaltung klar. Seit Februar 2018 hat das Regierungspräsidium Tübingen das Verbot bestätigt, nachdem das Radeln entgegen der Einbahnregelung zuvor noch genehmigt war. Zuständig für die Einhaltung des Verbots ist das Landratsamt, das allerdings nicht kontrolliert, wie in der Sitzung kritisiert wurde. Die Polizei überwacht stichprobenartig und spricht davon, es halte sich alles „im Rahmen“. Keine Eingreifmöglichkeit hat das städtische Ordnungsamt, da es sich um keine Fußgängerzone handelt. Verständigt hat man sich in der Sitzung auf einen Aufruf in den Schulen und in den Stadtnachrichten, die Einbahnstraßenregelung einzuhalten.

Ein weiteres Verkehrsthema war der Wunsch nach einer einheitlichen Handygebührenregelung in Sachen Parken. Die Entscheidung trifft der Gemeinderat. Ihm soll der Stadtseniorenrat einen entsprechenden Korrekturvorschlag unterbreiten. Für den Kernstadtbereich sollen beim Bürgermeister zwei Zonen (zwei Stunden und neun Stunden) beantragt werden.

Senioren vermissen Bänke

Eingangs der Sitzung stellte sich Patricia Hawel von der Stadtverwaltung vor, die seit einigen Wochen im Fachbereich „Familie, Bildung und Betreuung“ für den Stadtseniorenrat zuständig ist. Vorsitzender Siegfried Brugger berichtete von einem Gespräch beim Bürgermeister, in dem Zuständigkeiten und Regelungen vereinbart wurden, damit die permanente Anwesenheit von Patricia Hawel bei den Sitzungen nicht dringend erforderlich ist.

Was der Stadtseniorenrat vermisst, sind Bänke in der Hoch- und Loretostraße, deren Aufstellung im vergangenen Jahr zugesagt worden war. Vorsitzender Brugger will sich um die Einlösung des Versprechens beim Bauhof kümmern. Stadtseniorenrat Manfred Aumiller berichtete über den Verein „Erste Hilfe bei Sorgenfrei“, der im April dieses Jahres gegründet wurde und Hilfesuchende im Altkreis Tettnang unterstützt. Derzeit sind acht Vereinsmitglieder ehrenamtlich tätig. Die Bürgerstiftung hat dem Verein mit 500 Euro unter die Arme gegriffen. Spenden sind jederzeit möglich. Für Hilfesuchende ist die Telefonnummer 07542 / 7705 eingerichtet.

Zum Thema Busausflüge hat Stadtseniorenrat Klaus Partl einige Ziele im Umkreis von maximal 50 Kilometern angesprochen. Das Problem: Mehr als acht Teilnehmer können nicht mitfahren, weshalb zunächst ein Ziel ausgesucht und über die Stadtnachrichten veröffentlicht werden soll. Es könnte auch eine neue Situation dadurch entstehen, dass versucht wird, einen Fahrer für die Ausfahrten nach Bad Waldsee zu bekommen und einen Organisator und Fahrer für die nach Bad Saulgau, die schon vor längerer Zeit ganz eingestellt wurden. Klaus Partl und Siegfried Brugger werden über die entsprechenden Bemühungen in der nächsten Sitzung berichten. Dieter Jung wünscht sich eine rege Teilnahme der Stadtseniorenräte an den anstehenden Ausfahrten mit Strauss-Bussen nach Ellwangen im September und zum Weihnachtsmarkt nach Freiburg im Dezember.