Ein „Werkstattkonzert“ ruft nach Fortsetzung

Was Neues? Sax weiter! Das Wortspiel vereint die Quartette „Was Neues“ und „Sax weiter“, die am Sonntagnachmittag im Foyer der Schreinerei Holitsch zur Freude der zahlreichen Zuhörer zusammen musiziert haben.

Beim ersten „Werkstattkonzert“, zu dem Familie Holitsch im vergangenen Jahr eingeladen hatte, war das Blechbläserquartett „Was Neues“ mit Albrecht Streicher und Berthold Kiechle an den Trompeten, Thomas Ruffing an der Posaune und Udo Schäfer am Euphonium noch allein aufgetreten, beim zweiten waren nun im Wechsel die Blechbläser und das Saxofonquartett „Sax weiter“ zu hören. Das Ensemble mit Willibald Herbert und Peter Martin am Altsaxofon, Helmut Schmid am Tenorsaxofon und Dieter Müller am Baritonsaxofon hat Letzterer initiiert und per Zeitungsinserat zusammengebracht. Sie seien alle Amateure, doch was sie drauf haben, konnte sich mit Wonne hören lassen. Zum vergnüglichen, flotten, swingenden Abend begrüßte Gertraud Walser, die in launiger Moderation Stücke und Komponisten vorstellte. Für ein appetitliches Häppchen-Buffet sorgte der Kindergarten St. Josef, dem die Musiker gerne die kompletten Spenden überlassen haben.

Mit festlicher Musik des Renaissancefürsten Landgraf Moritz von Hessen eröffneten die Blechbläser das Konzert. Ein dynamischer Wettstreit zwischen dem Duo Trompete-Posaune und dem Duo Trompete-Euphonium gegenüber war Samuel Scheidts barocke „Galliard Battaglia“ aus dem Dreißigjährigen Krieg. Weniger kriegerisch war der farbenprächtige „Einzug der Königin von Saba“ aus Händels Oratorium „Salomo“. Und schon swingte es mit gutem Rhythmusgefühl, als die Saxofonisten mit Welthits wie „New York, New York“ und Fats Wallers „Ain’t Misbehavin‘“ übernahmen. Da konterten die Blechbläser mit Lew Pollaks Ragtime „That’s a Plenty“. Mit samtweichem Ansatz zog Sinatras „My Way“ vorüber, melodisch und flott folgte ein swingendes Arrangement aus Tango und Tarantella. Roblees Gospel-Swing „Down Home“ leitete die Pause ein, die zu angeregten Gesprächen genutzt wurde. Mitsingen wollte man am liebsten, als dann die Saxofonisten „Go down, Moses“ anstimmten und Jagd auf den „Pink Panther“ machten. Gelungen war auch das Medley aus irischen Volkstänzen. Ohne Zugabe durften sie nicht weg: Da erkannte man im „schwäbischen Swing“ vergnügt das Volkslied „Horch, was kommt von draußen rein“. Kurz und bündig war die Dixie-Version „Just Married“, ein Wagner-Mendelssohn-Mix, mit dem die Blechbläser ihren letzten Block einleiteten. Zum Erbarmen der „Katzenjammer“ in „What Shall We Do With A Drunken Sailor“, ehe die „Schwäbsche Eisebahne“ musikalisch durch die Welt dampfte. Zur Zugabe „Muss i denn zum Städtele hinaus“ stahl sich einer nach dem anderen davon, tapfer spielte das Euphonium weiter, bis alle reumütig zum glänzenden Finale zurückkehrten. Ein Konzert, das nach Fortsetzung im nächsten Jahr ruft.