Ein vielseitiges Waldprojekt

„Geh in den Wald! Da bekommst du einen klaren Kopf, eine ruhige Seele und ein friedliches Herz.“ (Phil Bosmans). Diesen schönen Spruch hat sich die Klasse 3 der Grundschule in Obereisenbach mit ihren Lehrerinnen, Frau Locher und Frau Gfroerer, zu Herzen genommen. Gerne haben sie das Angebot des Waldpädagogik-Teams von Forst Baden-Württemberg (siehe SZ vom 17.06.2021: „Forst BW bringt die Schule in den Wald“) wahrgenommen und ein vielseitiges und interessantes Waldprojekt mitgemacht.

Am vergangenen Montag ging es los mit einer kurzen Wanderung von Obereisenbach zum Waldhaus Tannau. Hier durften die Kinder das Phänomen Wald hautnah erleben. „Das ist ja ein Wald wie im Märchen!“ oder „Auf dem Waldboden kann man hüpfen wie auf einem Trampolin!“ waren die überraschten Rückmeldungen der Kinder. Neben interessanten Informationen und einer Einführung durch die Försterin Frau Rösch wurde auch mit Säge, Raspel und Messer gearbeitet – natürlich unter Anleitung und Aufsicht. Zu Mittag wurde Feuer gemacht und mit langen, selbst geschnitzten Spießen gegrillt.

Am Nachmittag wurden dann aus Holz und Naturmaterialien „Fiepblatter“ gebastelt, die den Lockruf von Ricken, also weiblichen Rehen, täuschend echt imitieren. Fröhlich fiepend und stolz auf ihre selbstgebauten Instrumente nahmen die Kinder diese mit nach Hause.

Fazit: „Dieses Bildungsangebot ist es unbedingt wert, beibehalten zu werden!“