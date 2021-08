Ein tolles Erlebnis

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

77 Mädchen und Jungs im Alter von 7 bis 16 Jahren nahmen dieses Jahr am Ecko-Fußballcamp des TSV Tettnang teil. Frisch auf Covid getestet und aufgeteilt in fünf Gruppen mit jeweils zwei Trainer/innen starteten die jungen Fußballer am Freitag in das Fußballwochenende.

Pro Tag standen zwei Trainingseinheiten auf dem Programm. Für kurze Pausen konnten die Gruppen das Fußball-Dart oder die Schussgeschwindigkeitsmessanlage nutzen. Am Samstag fand zusätzlich ein Torspielertag statt. Am Sonntag standen dann Wettbewerbe auf dem Programm. Während die älteren Kinder ein Turnier spielten, absolvierten die Jüngsten das DFB-Paule-Schnupperabzeichen und das DFB-Fußballabzeichen.

„Dank unseren Sponsoren und unseren ehrenamtlichen Trainern sowie Helfern war es uns wieder möglich, ein tolles Camp auf die Beine zu stellen. Dieses Jahr waren wir bereits nach vier Tagen ausgebucht, das zeigt, dass die Kinder nach der langen Corona-Pause heiß auf Fußball sind“, freute sich das Organisatoren-Team Karin Rasch-Boos und Michael Abele.