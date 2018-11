Körperverletzung und versuchter Raub mit einem Messer werden einem 25-Jährigen vorgeworfen. Vor allem aber hat er vor einem Jahr eine 21-Jährige aus Friedrichshafen gestalkt, die heute noch darunter leidet. Weil der Angeklagte offenbar psychische Probleme hat und dem Sachverständigen vor seinem Gutachten Betreuungsunterlagen überlassen werden sollen, wurde der gestrige Prozessauftakt im Amtsgericht Tettnang nach fünf Stunden unterbrochen und auf den 17. Dezember und 7. Januar vertagt, wenn ein weiterer Zeuge zwangsweise vorgeführt wird.

Das war ein Novum im Gerichtssaal 4 des Neuen Schlosses: Mit „Euer Ehren“ sprach der in Friedrichshafen geborene und wohnhafte Angeklagte mit deutschem Pass den Vorsitzenden Richter Martin Hussels an, womit es allerdings mit den Freundlichkeiten vorbei war. Denn was dem 25-Jährigen vorgeworfen wird, hat es in sich. Vor allem was er einer 21-jährigen Kassiererin in einem Supermarkt in einer Häfler Nachbargemeinde angetan hat und was er gestern einräumte, hat es in sich. Eines Tages stand er vor dem Balkon ihrer Häfler Wohnung, redete „wirres Zeug“, wie die junge Frau sagte, und forderte sie auf, „Komm’ raus, komm’ raus“. Und weiter: „Komm’ raus, ich bring dich zu deinen Kindern“. Die aber hat die 21-Jährige nicht.

Tränen vor Gericht

Sie kannte den Stalker nicht, weiß bis heute nicht, woher er wusste, wo sie wohnt. Doch er kannte ihren Namen, denn er drückte mehrfach auf ihre Klingel in dem Sechs-Familien-Haus, warf morgens um sechs Uhr Steine an ihr Fenster, drohte ihr: „Wenn ich dich mal auf der Straße treffe…“ Sie rief die Polizei, die nahm ihn mit. Doch er kam wieder. „Ich habe heute noch Angst vor dem“, berichtete die junge Frau unter Tränen dem Gericht. Sie hatte den Eindruck, der sei nicht ganz bei sich.

Ein halbes Jahr später wusste der Angeklagte auch, dass sie in einem Supermarkt an der Kasse saß. Dorthin fuhr er von Friedrichshafen mit dem Fahrrad, kaufte sich eine Flasche Wasser und stellte sich in die Kassenschlange. Die junge Frau geriet in Panik, rief die Kollegen und den Filialleiter, schloss die Kasse. Als der Filialleiter und ein Kunde ihn hinauskomplimentieren wollten, wurde er handgreiflich. Er schlug ersterem das Telefon aus der Hand und die Brille weg, traf ihn mit der Flasche im Gesicht und an der Schulter, spuckte ihn an. Dem Filialleiter wurde schwarz vor Augen.

Eine Kollegin rief die Polizei, die war schnell da, doch der 25-Jährige saß schon wieder auf seinem Fahrrad, um in Richtung Brochenzell davonzuradeln. Mittlerweile war er wieder in den Supermarkt zurückgekommen, warf 27 Cent für das Wasser auf den Boden, holte wieder aus, um den Filialleiter zu schlagen, was dieser abwehren konnte, beschimpfte ihn: „Was willst du von mir, du Penner?“ Er habe nicht das Gefühl gehabt, dass der Angeklagte während der Tat unter Drogen oder Alkohol stand, berichtete das Opfer im Zeugenstand. Marihuana und Exctasy waren zuvor ein Thema beim Angeklagten, der auch in der Psychiatrie kein Unbekannter ist.

Noch mehr auf dem Kerbholz

Er habe aus Frust gehandelt, entschuldigte sich der Angeklagte zögerlich. Aus Frust darüber, dass die 21-Jährige, die er liebte, nichts von ihm wissen will. Warum er der jungen Frau zu deren Arbeitsstelle gefolgt sei, will der Richter dann wissen. „Herr Richter, das weiß ich nicht mehr.“ Ihm sei oft langweilig, er sei die meiste Zeit alleine und halte sich meist zurück. Nach der Aussage der 21-Jährigen verspricht er, sie künftig in Ruhe zu lassen.

In einem weiteren ihm vorgeworfenen Fall hat er in Friedrichshafen aus etwa 30 Zentimeter Entfernung seinen Wohnungsbesitzer ins Gesicht gespuckt, ihn beleidigt und zweimal eine Metallbüchse mit einer Karotte nach ihm geworfen. Der hatte angeblich vom Balkon darüber Wasser auf ihn ausgeschüttet. Daraufhin klingelte er bei ihm und gab durch die Sprechanlage an, ein Paket abgeben zu wollen.

Er überreichte ihm die Dose mit der Karotte. Als er von dem Mitbewohner Geld wollte und keines bekam entwickelte sich der Eklat. Er nahm seinen Vermieter in den Schwitzkasten und ritzte ihm mit dem Messer in den Unterarm, anschließend durchsuchte er ihn nach Geld und verfolgte ihn mit dem Wischmopp.

Seine Taten machten keinen Sinn, ließ sich der Angeklagte vernehmen, nachdem ihn der Richter mehrfach ermahnt hatte, keinen Blödsinn zu erzählen. Das sah der Vorsitzende auch so. Er sah auch in dessen Erzählungen keinen Sinn.