Ein Schmuckstück im Neuen Schloss

Der französische Möbelkünstler Abraham-Nicolas Couleru ist am 30. August 1812, vor 208 Jahren, gestorben. Eines seiner Werke – ein prächtiger Schreibschrank – steht heute im Neuen Schloss Tettnang. Das Stück passt zur standesgemäßen Einrichtung, die Graf Franz Xaver von Montfort beim Wiederaufbau des Schlosses wichtig war, schreiben die Staatlichen Schlösser und Gärten Baden-Württemberg. Bei dem Rundgang „Die Residenz der Grafen von Montfort“ am Todestag von Couleru kann man das Schloss und die Residenzstadt entdecken.

Abraham-Nicolas Couleru wurde im Jahr 1717 in der Nähe von Mömpelgard geboren, das damals zum Herzogtum Württemberg gehörte. Nach einer Ausbildung zum Spinnrad-Drechsler zog es Couleru in die französische Metropole Paris. Zurück in Mömpelgard wurde er Ebenist – spezialisierter Kunstschreiner für exotische Hölzer. Herzog Carl Eugen von Württemberg förderte Coulerus Werkstatt für Luxusmöbel. Zahlreiche seiner exquisiten Stücke fanden ihren Weg an den Stuttgarter Hof. Auch andernorts erfreute man sich an ihnen.

1753 zerstörte ein Brand das Neue Schloss in Tettnang. Dies war einst begonnen worden, aber aus finanziellen Problemen hatte man es nie zu Ende gebaut. Mithilfe österreichischer Kredite widmete sich Graf Franz Xaver von Montfort nach der Feuerkatastrophe dem Wiederaufbau. Alles sollte nobel und würdig sein – nur die vornehmsten Künstler wurden engagiert. Doch Franz Xaver konnte die Kredite nicht bedienen; er verlor Jahre später seine Herrschaft an das Haus Österreich.

Die aufwendige Innenausstattung begründet noch heute den künstlerischen Rang des Neuen Schlosses Tettnang. Aber nicht nur die Stuckaturen und Malereien, auch der um 1740 angefertigte Schreibschrank imponiert. Er fand erst später seinen Weg nach Tettnang. Der Künstler war Abraham-Nicolas Couleru. Statt einer Schreibklappe hat der Schrank einen Aufsatz mit kleinen Stufen – diese eigneten sich für die Präsentation von Kostbarkeiten. 1780 zog sich Couleru aus dem Geschäftsleben zurück. Hochbetagt starb er am 30. August 1812 im Alter von 95 Jahren in seinem Heimatort Montbéliard.

Als die Schulden auf 1 115 000 Gulden stiegen, eröffnete Österreich das Konkursverfahren. Graf Franz Xaver von Montfort musste 1779 abdanken, und die Grafschaft ging an Österreich. Auf dessen Veranlassung wurde 1780 ein Inventar der Schlösser von Tettnang, Langenargen und Schomburg angefertigt. Alle darin aufgezählten Gegenstände wurden versteigert. Solche Inventare sind heute von großem Interesse: Sie geben Auskunft über die fürstliche Nutzung der Räume und ihre Möblierung.

Bei der Sonderführung „Die Residenz der Grafen von Montfort“ erfahren die Besucher, was zu einer barocken Residenzstadt im 18. Jahrhundert gehörte und wie die einst mächtigen Grafen von Montfort Tettnang prägten.