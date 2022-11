Ein Rückblick auf 2021

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Für Chöre und Musikkapellen war 2021 kein leichtes Jahr. Lange Wochen war ein gemeinsames Musizieren nicht möglich. Auch nicht bei den Flexible Friends, dem Männer Ensemble des Männerchor Kau. Dem Bericht des Schriftführers Ludwig Schneider war zu entnehmen, dass 2021 bis zum 7. Juni kein Treffen der Sänger möglich waren. Digitales Proben war die Lösung. Bereits ab dem 11. Januar bis in den Juni hinein ermöglichte dies Chorleiterin Eva Beiswenger dem Ensemble. Die Einzelstimmenproben hatten zugleich den Vorteil die einzelnen Stimmen zu fördern und neue Stücke zu erlernen. Trotzdem waren alle überrascht wie schnell die Sänger sich dann bei den ersten gemeinsamen Treffen wieder zusammen fanden. Zuerst mit großem Abstand, später dann auch mit Mundschutz waren die Sänger anzutreffen. Was fehlte waren die Auftritte.

Finanziell kam der Verein mit einem blauen Auge davon, berichtete Kassier Andreas Kaistra in seinem Kassenbericht. Zu verdanken war dies den Spenden – auch Spenden der Sänger. Diesen großartigen Zusammenhalt der Sänger brachte auch die Chorleiterin zur Sprache. In dieser Zeit des Umbruchs und Neuausrichtung waren die Männer immer bereit alles mitzutragen. Das digitale Singen jedoch sei nicht als Dauerlösung zu betrachten. Zur Zeit wird intensiv am Programm für 2023 gearbeitet.

Nach dem Bericht des Kassenprüfers erfolgte die einstimmige Entlastung. Vorsitzende Markus Marschall ließ dem Ableben von Hermnn Abs gedenken. Eine Ehrung im Verein gab es auch. Osswald Ross kam vor 10 Jahren zum Männerchor und singt seit dem im 2. Tenor. Erfreulich die Information dass der 1. Bass mit Gerhard Moser auch Verstärkung erhalten hat. Zum Ende dieser Hauptversammlung sang das Männer Ensemble „Applaus, Applaus“ von den Sportfreunden Stiller.