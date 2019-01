Ein Radtreff wird zum Horrortrip

Auf Einladung von Spectrum Kultur und Stadtbücherei hat Joachim Zelter am Donnerstagabend in der Stadtbücherei aus seinem neuen, von der Kritik hoch gelobten Roman „Im Feld“ gelesen. Weil wohl viele meinten, dass es hier nur um extremen Radsport gehe, sind deutlich weniger Zuhörer gekommen als sonst – schade. Dafür aber hat die Bücherei wohl „selten so ein durchtrainiertes Publikum“ gehabt, wie Büchereileiterin Cosima Kehle schmunzelnd feststellte.

Joachim Zelter, zuletzt mit seinem Roman „Briefe aus Amerika“ beim Bodenseefestival 2017 im Bacchussaal, ist nicht nur ein exzellenter Schriftsteller, sondern auch einer, dem man mit Vergnügen zuhört, weil er eine außergewöhnlich angenehme Stimme hat, gepflegt und ohne alle Allüren. Heutzutage ein eher seltener Genuss. Atemlos verfolgte man die Parforcejagd über Schwarzwald- und Vogesenhöhen.

Vordergründig geht es in dem Text um einen von einem Radclub veranstalteten Rennradtreff. Man fährt in drei Leistungsklassen, eine ordentliche Durchschnittsgeschwindigkeit ist vorgegeben, die natürlich überboten wird. In großer Gruppe geht es eng an eng über Anstiege, die für fast alle eine Herausforderung darstellen, für den Ich-Erzähler wird es zum Horrortrip.

Typisch, wie die Spannung aus der Sprache erwächst. Eigentlich passiert ja fast nichts. Man beäugt sich, spricht voller Achtung vom Anführer der Gruppe, einem Superman, es klickt, wenn die Männer – von Frauen ist im Fahrerfeld nicht die Rede – in die Pedale steigen, wenn sie rauf- und runterschalten. Die Gespräche drehen sich um die Technik, die Marke der Rahmen, der Komponenten. Schnell entsteht ein Bild vor Augen, besonders bei denen, die selbst in solchen Gruppen gefahren sind oder allein ihre Grenzen ausgelotet haben. Denn darum geht es letztlich: um den Gruppenzwang, die Selbstentgrenzung, die Mechanismen, die zum Weitermachen, zum Durchhalten zwingen, die Frage nach dem Sinn der „Qualbilder“.

Typisch, wie sich das Denken der Rolle anpasst: Jetzt ist man Radfahrer, andere Verkehrsteilnehmer oder gar eine Hochzeitsgesellschaft auf der Straße sind Störenfriede. Gleichsam ohne Adjektive hetzen die Verben die Substantive durch eine eigentlich schöne Gegend, denn sie zu genießen fehlt die Zeit. Es gilt, Zielvorgaben zu erfüllen oder besser zu übertreffen. So kann man das Ganze vordergründig als sehr spannende Beschreibung einer Tour sehen oder als Allegorie auf unsere Gesellschaft: In der Gruppe, geführt von einem Leader, lässt sich leichter etwas erreichen, braucht es weniger Verantwortung, aber die Überforderung droht.

Gelegentlich zeigt uns der Hauptheld seine Welt: den Blick in seinen vollen Radkeller, das Scheitern als Vortragsredner, nachdem eine befristete Stellung an der Universität nicht mehr verlängert werden konnte. Angedeutet wird auch das Scheitern seiner Beziehung. Der Ausflug in der Freizeit dient nicht der Entspannung, sondern dem Ausweichen vor den eigentlichen Problemen. Ein Seismogramm der Gesellschaft ist hier hautnah zu erleben und daher ist der Roman nicht nur für Sportler interessant – für sie aber doppelt, weil ihr Sport sehr lebensnah beschrieben wird.