Karl Ludescher hat mit seiner Frau Rita den Kindern, Enkeln und Urenkeln fröhlich seinen 90. Geburtstag gefeiert. Hierzu gratulierte auch die Stadt Tettnang, heißt es in einer Pressemitteilung. ,,Für die Zukunft wünsche ich Ihnen persönliches Wohlergehen und weiterhin viele glückliche Jahre“, sagte Bürgermeisterstellvertreterin Sylvia Zwisler.

Karl Ludescher wurde in Dornbirn geboren und kam 1943 zum Arbeiten nach Tettnang. Anfangs machte er eine Ausbildung als KFZ-Mechaniker bei der Firma Bleicher, später fuhr er Lastwagen. Danach arbeitete er 34 Jahre beim Baugeschäft Haubensak, bis zum Eintritt seiner Rente. In den vergangenen 20 Jahren war er als Bauleiter für viele große Baustellen im Industriebau und Tiefbau verantwortlich. Die Firma Haubensak hatte damals rund 130 Mitarbeiter und baute sehr viel in Tettnang.

Seine Frau Rita lernte Ludescher mit 18 Jahren im Städtle kennen. Bis heute hat das Ehepaar viele vertraute Erinnerungen und der Jubilar bestätigt auf Nachfrage: ,,Wir sind nun fast 70 Jahre verheiratet und vieles würde ich wieder gleich machen.“

Seit ein paar Jahren lebt das Ehepaar Ludescher gemeinsam in St. Johann. Sie erinnern sich gerne an die Jugenderlebnisse, als sie tanzen waren im „Hirsch“ in Liebenau und im „Stiefel“ in Holzhäusern, später gingen sie regelmäßig in den „Rosengarten“ zum Tanzen. Dort feierten sie auch die goldene Hochzeit und tanzten dabei ein paar Runden Walzer. Schöne Erinnerungen sind auch gemeinsame Urlaube und das Skifahren mit Kindern und Enkelkindern.

Soweit es die Gesundheit zulässt nehmen sie gerne an den Ausflügen von St. Johann teil. Der regelmäßige Besuch ihrer lieben Familie lässt sie nicht nur am Festtag strahlen, heißt es weiter.