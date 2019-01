Ein nicht ganz gewöhnlicher Sieg für Langenargen-Tettnang

Die Bezirksklasse-Handballer der HSG Langenargen-Tettnang I haben am Samstag einen 18:17-Erfolg gegen den TSV Lindau eingefahren. An dieser Partie war nicht nur besonders, dass sehr wenige Tore fielen – sondern auch, dass in der ersten Halbzeit die Gäste gerade fünf Mal trafen (Halbzeitstand 11:5) und nach dem Seitenwechsel bei Langenargen-Tettnang in der Offensive der Ofen aus war. Nur sieben Tore erzielten die Gastgeber in Halbzeit zwei.

Langenargen-Tettnang startete stark, insbesondere in der Abwehr. Auch Torwart Maximilian Beil trug seinen Anteil zu den rekordverdächtig wenigen Gegentreffern in der ersten Hälfte bei. Möglicherweise waren die Gastgeber in der Pause ihrer Sache zu sicher. Clemens Balle warnte zwar davor, die 11:5-Halbzeitführung nicht zu überschätzen. Trotzdem verrannte sich die HSG-Offensive nach dem Seitenwechsel immer wieder in der Lindauer Abwehr. Langenargen-Tettnang schenkte den Ball oft unnötig her, nahm schwierige Würfe und vergab auch aus aussichtsreicher Position.

Lindau kämpfte sich nun Tor um Tor heran, während die Gastgeber sich zwar nicht aufgaben, aber vorne teils minutenlang gar nichts mehr zustande brachten. Das einzige Glück der Gastgeber war, dass dem TSV teils die spielerischen Mittel fehlten, um aus der Schwäche des Gegners wirklich Kapital zu schlagen. Nach dem Siebenmetertor durch den Lindauer Andreas Haller zwölf Sekunden vor der Schlusssirene passierte nichts mehr, Langenargen-Tettnang brachte den Sieg gerade so über die Zeit.

Logisch, dass Balle von der zweiten Halbzeit enttäuscht war. „Die Mannschaft war stellenweise fahrig“, beklagte der HSG-Trainer. Auf eine Kabinenpredigt unmittelbar nach der Partie verzichtete er. „Aber die zweite Halbzeit wird am Dienstag im Training gewiss thematisiert.“ Clemens Balle stört, dass seine Mannschaft wiederum gegen ein Team aus dem hinteren Tabellendrittel das Spiel fast hergeschenkt hätte. „Wir haben schon vor Weihnachten mehrere Schüsse vor den Bug bekommen.“