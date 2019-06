Ein neues Kreuz steht auf dem Grafenholz

Waldwege aus drei Himmelsrichtungen führen von nördlicher, westlicher und östlicher Seite aufs Grafenholz. Vom jetzt wieder neu errichteten Kreuz hat der Wanderer einen weiten Blick über Laimnau und Oberlangnau bis zur Nagelfluhkette des Allgäus. Malerisch eingerahmt wird dieser Blick von einer großen Buche, einer Fichte und seit dem Jahr 1978 von einem Holzkreuz.

Das alte Kreuz gehörte bis Herbst neben der kleinen Bank für die vielen Wanderer, Walker, Mountainbiker oder Spaziergänger zum Ensemble auf der Anhöhe. Vor etwa zehn Jahren konnte das alte Kreuz noch erhalten werden, indem man es kürzte. Es überlebte auch einen Akt des Vandalismus, als Unbekannte es aus der Verankerung rissen und den Hang hinabwarfen. Seine Zeit war nach nach 40 Jahren dann aber doch abgelaufen.

Deshalb nahm sich Fritz Heimpel aus Laimnau der Sache an. Sein Vater hatte das Kreuz seinerzeit in Folge eines Gelübdes gestiftet und aufgestellt. Fritz Heimpel entfernte das alte Kreuz und stellte jetzt zusammen mit etlichen Mitstreitern ein neues Kreuz an den alten Platz. Geschaffen hat es der Zimmermann Karl Kramer aus Eichenholz, das von Alois Hertnagel gestiftet wurde.

Dessen Onkel Anton, der „Herrgottsschnitzer aus Laimnau“, hatte im alten Kreuz einen Schriftzug hinterlassen. Seine Worte „Im Opfer die Liebe“ hat Gerhard Brugger originalgetreu aufs neue Kreuz übertragen. Im Gegensatz zum alten trägt das neue Kreuz eine gusseiserne Jesusfigur. Auch sie ist eine Spende. Die Figur hing ursprünglich am Hof von Josef Merk und ging dann an Helene Heimpel über, die sie als Schenkung weitergab.

Insgesamt wiegt das neue Kreuz gut und gerne 180 Kilogramm. Es wurde auf einen Anhänger gebettet, langsam mit einem Traktor durch den Wald aufs Grafenholz transportiert und dort mit vereinten Kräften installiert. Nun dürfte es mindestens 50 Jahre überdauern, weil Eichenholz beständiger als Fichtenholz ist.

Um den Ausblick zu vergrößern, setzte sich Fritz Heimpel mit den zuständigen Förstern Jürgen Holzwarth für den Privat- und Roland Teufel für den Staatswald in Verbindung. Er erhielt die Erlaubnis, den Hang unterhalb des Kreuzes abzuholzen und auszudünnen. Soweit möglich, übernahm das Forstamt die Arbeiten. An den steilen Stellen war Handarbeit von Nöten, für die sich Freiwillige aus Laimnau zur Verfügung gestellt hatten. Das Ergebnis ist ein freier, spektakulärer Blick ins Tal. Mit seiner Lage von 543 Metern über dem Meeresspiegel ist das Grafenholz die höchste Erhebung im vorderen Argental. Wer es hinauf geschafft hat, darf sich über den neu gestalteten Aussichtspunkt freuen.