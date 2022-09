Ein neuer Lebensabschnitt beginnt

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Für 103 Schülerinnen und Schüler startet mit der Einschulungsveranstaltung der Fünftklässler an der Realschule Tettnang ein neuer Lebensabschnitt. Nach den ersten Tagen, in denen die Klassen sich, ihre Lehrer und ihre neue Umgebung näher kennenlernen konnte, wanderten sie an den Kennenlerntagen an die Argen. Die ersten aufregenden Tage sind nun vorbei und der Schulalltag kehrt ein. Wir wünschen unseren neuen Schüler/innen einen guten Start und eine erfolgreiche und schöne Schulzeit an der Realschule Tettnang.