Ein neuer Chor für Hiltensweiler

Monika Emser, Leiterin des Dorfladens in Hiltensweiler, und Simone Holitsch vom Arbeitskreis „Dorftreff-Aktivitäten“ möchten die Gründung eines Chors in Hiltensweiler verwirklichen. Und sie sind davon überzeugt, dass es gelingt. „Wir haben in Hiltensweiler eine außergewöhnlich gut funktionierende Dorfgemeinschaft und sind mit den Räumen im Dorftreff und Dorfladen, kurz D&D, bestens dafür ausgestattet“, sagt Monika Emser. Simone Holitsch ergänzt: „Im Dorftreff kann jeden Donnerstagabend geprobt werden und anschließend bietet sich der Dorfladen für ein gemütliches Beisammensein an.“

Auf die Frage, wie die beiden Frauen auf die Idee kamen, obwohl viele Chöre unter Mitgliederschwund leiden, antworten Holitsch und Emser mit einer kleinen Vorgeschichte: Nach drei Benefizkonzerten in der St. Dionysius-Kirche in Hiltensweiler hatte sich der alte Kirchenchor aufgelöst. Für die folgenden zwei Benefizkonzerte wurde ein Projektchor auf die Beine gestellt, der mit sechzig Sängern die Zuhörer begeisterte.

Das Besondere dabei: Die Leitung hatte Gisela Scharnagl übernommen, die Opernsängerin und eine erfahrene Chorleiterin ist. Die Zusammenarbeit mit ihr verlief sehr harmonisch und machte allen viel Freude. Man lernte sich näher kennen, war voneinander begeistert und Gisela Scharnagl konnte sich danach vorstellen, einen Chor in Hiltensweiler zu leiten.

Alle Frauen und Männer, die gerne in Hiltensweiler singen möchten (auch ohne Notenkenntnisse) sind angesprochen und Gisela Scharnagl freut sich auf neue Stimmen und die Herausforderung. „Der Chor soll kein reiner Kirchenchor werden, denn wir wollen auch bei weltlichen Anlässen an selbst gewählten Plätzen ein abwechslungsreiches Repertoire bieten“, sagt Emser. „Doch darüber und über vieles Andere muss noch beraten werden.“

Wenn alles nach Plan läuft, könnte die erste Probe am Donnerstag, 7. Februar, im Dorftreff in Hiltensweiler stattfinden. Das erste Ziel für einen Auftritt des neuen Chors wäre die Mitgestaltung des Ostergottesdienstes am Ostersonntag, weitere würden im Mai und Juni folgen.