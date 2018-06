Ein letzter Auftritt in der Stadthalle

Das Montfort-Gymnasium hat zu seinem jährlichen Sommerkonzert in die Stadthalle eingeladen. Mehr als 200 Schüler präsentierten gemeinsam mit ihren Musiklehrern ein außerordentliches und vielfältiges Programm. Christine Hild, die stellvertretende Schulleiterin, dankte bei ihrer Begrüßung dem zahlreichen Publikum für sein Kommen, trotz Sommerwetter und Fußballweltmeisterschaft.

„Audite silete – Höret und schweiget“ sangen klare Kinderstimmen der fünften Klassen, nachdem noch kurz zuvor ein aufgeregtes Durcheinander geherrscht hatte. Ruckzuck hatten die herumwuselnden Kinder nach einem Aufruf der Chorleiterin Veronika Lau ihren Platz auf der Bühne gefunden. Ernste und konzentrierte Gesichter sah man bei „There is sunshine“, welches mit Verstärkung von Schülern der Klassen sechs und sieben gesungen wurde.

Mit dem Unterstufenchor, unter der Leitung von Susanne Brugger fühlte man sich bei „California Dreaming“ und Rock’n’Roll in Urlaubs- und Tanzstimmung versetzt. Eine fetzige Tanzeinlage erhielt begeisterten Applaus. Der Eltern-Lehrer-Chor (ELCH) unter der Leitung von „Mrs. Ober-ELCH“ alias Susanne Brugger im entsprechenden T-Shirt sorgte mit Stücken von George Gershwin, wie „Nice work if you can get it” für eine interessante Abwechslung.

Einen starken Auftritt bot der „Große Chor“ unter der Leitung von Joachim Trost mit Liedern aus dem Musical „Jesus Christ Superstar“ und aus dem Rock-Oratorium „Eversmiling Liberty“. Die Gesangssolisten Alicia Hildenbrand und Sebastiano Arona bestachen mit ihren ausdrucksvollen Stimmen. Eine Umbaupause nutzte Patrick Brugger, Leiter der Big B and, für ein paar Worte. Er dankte allen Mitwirkenden und Unterstützern und meinte: „So ein cooles und entspanntes Sommerkonzert habe ich noch nie erlebt. “ Die Freude der jungen Musiker an ihrer Sache hatte sich gleich zu Beginn des Konzerts auf die Zuhörer übertragen.

Beim Rhythmus der Big Band swingte und wippte das Publikum mit und ließ den Boden der guten alten Stadthalle noch einmal vibrieren. Die talentierten jungen Musiker boten einen nahezu professionellen Sound. Saxofonistinnen aus der sechsten Klasse, hervorragende Trompeter, Mia Bonin am Keyboard, Florian Gaus mit einem temperamentvollen Schlagzeugsolo und Sängerin Alicia Hildenbrand freuten sich über den großen Beifall.

Ein wenig wehmütig blickte man auf den Abschied von neun jungen Musikern, die nach dem Abitur die Schule verlassen, und auch ein wenig nachdenklich stimmte das Ende der Stadthalle, die viele Jahre als Konzertsaal gedient hatte. Nach der Zugabe „The Final Countdown“ strahlten alle jungen Musiker mit ihren stolzen Familienangehörigen und Fans um die Wette.