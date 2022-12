Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Jeweils am zweiten Donnerstag eines Monats treffen sich die Senioren der Kolpingsfamilie Tettnang im Hotel Ritter in gemütlicher Runde. Die Begegnung steht im Vordergrund. Ins Gespräch kommen und sich in froher Runde austauschen.

Dieser Donnerstag stand im Zeichen von St. Nikolaus, dem Fest Maria Empfängnis und der Zeit der Erwartung im Advent. Für die Kolping-Geschwister war ein Schoko-Nikolaus auf dem Tisch. Trefflich wurde ein Marienlied und ein Adventslied gesungen. Von unserem Mitglied Georg Schmalholz auf der Ziehorgel begleitet. Mit großem Beifall wurde die musikalische Umrahmung belohnt.

Ebenso gilt der Dank dem Hotel Ritter für den schönen Tischschmuck und den perfekten Service.

Ein kurzweiliger Abend neigte sich dem Ende. Die Kolping-Geschwister machten sich auf den Heimweg und haben einmal mehr in Dankbarkeit diese Begegnung genießen dürfen.