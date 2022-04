Ein kunterbuntes Meisennest und eine Albino-Amsel: Tettnangerin hat echte Vogel-Raritäten im Garten

Da waren die Meisen wohl auch in Osterstimmung – so wirkt jedenfalls das Nest, das die Tettnangerin Kerstin Klement in ihrem Garten entdeckt hat. Statt Ästen und Moos haben die Vögel für ihr Nest zu einem farbenprächtigeren Baustoff gegriffen.

In einem bunten Nest brütet es sich gleich noch viel besser, finden die Meisen im Garten von Kerstin Klement. (Foto: Kerstin Klement)

Was genau das Nest so bunt macht, kann Kerstin Klement nur mutmaßen: Möglicherweise habe das Meisenpaar Fusseln eines Schuhabtreters gesammelt, schätzt sie. So konnten die Meisen ihre zehn Eier in ein buntes Nest platzieren.

Eine echte Seltenheit schlüpfte im Jahr 2015 im Nest von Kerstin Klement in Tettnang: Eine Albino-Amsel. (Foto: Kerstin Klement)

Dabei ist das bunte Meisennest nicht die erste Besonderheit, die die Tettnangerin in ihrem Garten beobachten durfte. Im Jahr 2015 wurde sie Zeugin einer echten Seltenheit: In einem Amselnest schlüpfte eine Albino-Amsel aus dem Ei. Leider sei das Tier später in einem Fallrohr verunglückt, sodass sie den Albino-Vogel traurigerweise nie wieder gesehen habe, sagt Kerstin Klement.