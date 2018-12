Ein Konzert mit Mützen und Herz

Die Weihnachtskonzerte des Montfort-Gymnasiums (MGTT) würden jedem reinen Musikgymnasium zur Ehre gereichen, sind sie doch in ihrer Vielfalt und ihrem Niveau in weitem Umkreis einzigartig. Dass die Tettnanger das zu schätzen wissen, zeigt allein schon, dass eine halbe Stunde vor Beginn rund um St. Gallus kaum mehr ein Parkplatz zu finden war.

Pfarrer Rudolf Hagmann freute sich, dass die Konzerte zur Tradition geworden sind und Leben in seine Kirche bringen, und hob die „grandiose Bandbreite, die am Montfort-Gymnasium lebendig ist“, hervor: „Diese Musik kommt von Herzen und möge zu Herzen gehen.“ Auch Schulleiter Thomas Straub freute sich über die volle Kirche: „Einen würdigeren Rahmen finden wir hier in Tettnang nicht.“ Dass hier weit über zweihundert Schülerinnen und Schüler aktiv seien, sei keine Selbstverständlichkeit, sein Danke galt den Mitwirkenden und Musiklehrern.

Die Jüngsten sangen zuerst, ein Auswahlchor aus allen Klassen der Jahrgangsstufe 5, der in fünf Reihen übereinander den Chorraum füllte. Unter der Leitung von Veronika Lau und begleitet von einem Streicherensemble sangen sie munter Weihnachtslieder wie „Tochter Zion“, das französische „Noël, Noël“ und zuletzt „Feliz Navidad“ auf Spanisch und Englisch.

Auch der Unterstufenchor unter Susanne Brugger glänzte mit Sprachkenntnissen: bis zu dreistimmig erklang das französische Weihnachtslied „Il est né, le divin enfant“ herüber, gefolgt vom dynamischen „Let it snow“ in roten Mützen.

Ein besonderes Highlight war der Auftritt des gemeinsamen Kammerorchesters des MGTT und der Musikschule, sichtbar verjüngt und gewachsen. Schon beim Auftakt zu ihrem anspruchsvollen Programm, in der Sinfonia aus dem „Messias“, legten die jungen Streicher unter der Leitung von Joachim Trost ein beachtliches Tempo vor. Es folgten zwei Sätze aus Händels Orgelkonzert Nr. 5 F-Dur, in dem das Tutti in pastoralem Ton alternierte mit dem Solisten Jakob Frisch, der mit filigranem Spiel an der Truhenorgel glänzte. Bezaubernd war die instrumentale Bearbeitung von „Greensleeves“, anmutig rundete der Kopfsatz aus Mozarts „Mailänder Sinfonie“ C-Dur KV 157 das Orchesterintermezzo ab. Schön, dass auch Zuhörer, die sonst keinen Kontakt zu klassischer Musik haben, sie hier in gutem Niveau zu hören bekommen.

Hohe Schule des Gesangs

Zuletzt kam die hohe Schule des Gesangs. Da darf man getrost den Eltern-Lehrer-Chor unter Susanne Brugger dazurechnen, der mit Gesangsstücken von Bach, mit einem Lied von John Rutter oder mit dem dynamischen Spiritual „Run, Run To Bethlehem“ begeisterte, bei dem man gerade zuschauen konnte, wie die Hirten zur Krippe, zum „kleinen Baby im Heu“ eilen.

Zwei Auftritte hatte der große Chor unter Joachim Trost. Zuerst beeindruckte er, an der Orgel begleitet von Patrick Brugger, von der Empore aus mit drei Teilen aus John Rutters Magnificat, mit zartem Piano im Satz „Esurientes“ und mit jubelndem Amen nach dynamischem Gloria. Als der Chor zuletzt zum Altarraum kam, sah man erst die große Zahl: Wieder standen fünf Reihen übereinander, besonders ungewöhnlich, dass auch rund zwanzig junge Männer mit sichtlicher Begeisterung mitsingen und ein schönes Gegengewicht bilden, wenn Männer- und Frauenstimmen alternieren.

Auf das a cappella gesungene mittelalterliche Weihnachtslied „Gaudete“ ließen sie ein inniges Lied von John Rutter folgen. Suggestiv kam Ola Gjeilos Schlusssatz „The Ground“ mit seinem leise verklingenden „Pacem“ aus der „Sunrise Mass“ herüber. Und noch einmal blühte der kultivierte Gesang auf, am Piano begleitet von Patrick Brugger, mit zwei Chorsätzen von Mendelssohn. Ein beglückendes Konzert, das traditionell mit dem gemeinsam gesungenen Weihnachtslied „Herbei, o ihr Gläubigen“ endete.